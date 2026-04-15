Un periodista del canal A24 vivió un momento de violencia extrema durante la mañana de este miércoles. El equipo de prensa realizaba un móvil por las inundaciones en Dock Sud cuando un grupo de delincuentes atacó su vehículo. Los asaltantes utilizaron un cascote para romper el vidrio y llevarse herramientas de trabajo.
Periodista de A24 cubría en vivo las inundaciones del Conurbano: lo asaltaron y terminó persiguiendo al ladrón
Un periodista sufrió un asalto mientras transmitía desde el Conurbano. El trabajador corrió a los delincuentes para intentar recuperar sus pertenencias
El hecho delictivo sucedió en una zona de monoblocks mientras los trabajadores estaban alejados del auto. Los sujetos robaron un trípode, mochilas con equipos técnicos y la rueda de auxilio. Al notar el movimiento, el cronista Diego Lewen interrumpió su relato para enfrentar la situación del robo.
Persecusión en vivo
La secuencia quedó grabada en vivo por las cámaras de la señal de noticias. El cronista divisó a los jóvenes que escapaban con sus bolsos y decidió salir tras ellos a pie. Durante la carrera, el trabajador gritó a los sospechosos para que descartaran los elementos robados mientras la cámara seguía cada movimiento.
Pese a la persecución, los malvivientes lograron ocultarse entre los edificios del barrio con el botín. El equipo denunció que en el lugar existía una garita policial, pero los efectivos no intervinieron de forma inmediata. La demora de las autoridades permitió que los ladrones huyeran sin ser identificados.
El momento de la persecución