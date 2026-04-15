Periodista de A24 cubría en vivo las inundaciones del Conurbano: lo asaltaron y terminó persiguiendo al ladrón

El hecho delictivo sucedió en una zona de monoblocks mientras los trabajadores estaban alejados del auto. Los sujetos robaron un trípode, mochilas con equipos técnicos y la rueda de auxilio. Al notar el movimiento, el cronista Diego Lewen interrumpió su relato para enfrentar la situación del robo.

Persecusión en vivo

periodista a24 El periodista se cruzó con los ladrones mientras recorría la zona inundada.

La secuencia quedó grabada en vivo por las cámaras de la señal de noticias. El cronista divisó a los jóvenes que escapaban con sus bolsos y decidió salir tras ellos a pie. Durante la carrera, el trabajador gritó a los sospechosos para que descartaran los elementos robados mientras la cámara seguía cada movimiento.