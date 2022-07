Para Alejandro Gullé, los destrozos durante la marcha por Agostina Trigo fueron "premeditados"

"La verdad es que no sabemos el origen de los disturbios pero, claramente, más allá de la consternación que sentimos todos por la pérdida de la vida de Agostina, que es un mal irreparable, la marcha y las derivaciones de la misma me parecen que constituyen un sin sentido", se quejó Gullé. "Han destruído la Unidad Fiscal", describió.

Declararon la inhabilidad en el Ministerio Público Fiscal de San Martín por los daños ocasionados durante la marcha por el femicidio de Agostina Trigo. Gullé anticipó que esperan abrir este viernes las oficinas.

La imputación refiere a privación ilegítima de la libertad debido a que "no dejaban salir a los empleados y los tuvo que sacar la Policía por atrás".

Destrozos en la sede del Ministerio Público Fiscal en medio de la marcha

"Hay piedras del tamaño de ladrillos, ladrillos y por suerte el personal se pudo refugiar en los pisos superiores porque una de esas piedras, si le pegaba en la cabeza a alguien, lo mata", señaló el procurador de la Suprema Corte, Alejandro Gullé desde San Martín.

"Fue tremendo. No dejaban salir a los empleados. Los tuvo que sacar la Policía por atrás. Ningún motivo justifica las agresiones", agregó respecto de los incidentes.

El fiscal Mariano Carabajal señaló que buscarán que los responsables tengan tanto sanción penal como civil, para la reparación de los daños.

Gullé informó además que en la seccional 12 resultó herida la tía de Agostina Trigo, víctima de un femicidio atroz que mantiene conmocionado a todo Mendoza.

Y fue entonces cuando dijo que "si ahí ya veían que la cosa estaba mal y había personas claramente infiltradas y con capuchas, por qué siguieron la marcha hasta el Ministerio Público Fiscal. Es insostenible un reclamo en este tenor de conducta".

"Los infiltrados generalmente, sean del movimiento que sean, tienen una orientación política. No hago cargos a nadie pero sí, claramente ha habido gente infiltrada. No son las mismas mujeres que reclaman siempre por la vida de otras mujeres", dijo y aclaró, que aunque es materia de investigación quiénes fueron todos los que participaron de los incidentes, no cree que hayan sido producto de un colectivo feminista.

"Las filmaciones dirán y evidenciarán realmente qué sucedió. Había hombres infiltrados con capucha tirando hasta piedras molotov. Esto no creo que sea del colectivo feminista", cerró el procurador.

"No solamente buscamos la reparación penal, sino también la civil para que paguen los daños. No es justo que lo pague la sociedad", explicó a su vez, el fiscal Carabajal.

Se resolvió la inhabilidad en San Martín

Así lo determino Alejandro Gullé, tras los disturbios ocurridos durante la jornada de este miércoles durante la marcha en la que se reclamó por el avance de las investigaciones en el marco de la muerte de Agostina Trigo y que ocasionaron severos daños en las instalaciones del edificio ubicado en 25 de Mayo y Arjonilla de ese departamento.

San Martin Agostina Trigo 3.jpg Gerardo Tejada.

La resolución que lleva la firma del Titular del MPF está motivada por las “tareas adicionales de reparación” que comenzaron ayer miércoles, con el objetivo de garantizar las condiciones mínimas de atención que se necesitan para brindar el servicio de justicia. Por eso, el documento señala: “los daños edilicios sufridos imposibilitan la normal prestación del servicio de Justicia (…). Esta Procuración General estima necesario resolver la inhabilidad con relación a las dependencias del Ministerio Público Fiscal que tienen asiento físico en el inmueble sito en 25 de Mayo esquina Arjonilla de San Martín, por el día 7 de julio del corriente, sin perjuicio de la validez los actos regularmente cumplidos".

En la Oficina Fiscal Nº 12, la tía de Agostina Trigo recibió una de las agresiones.

Agostina Trigo fue asesinada con saña

El fiscal jefe del Este, Oscar Sívori, informó que Agostina Trigo, de 22 años, fue asesinada por causas múltiples. Recibió cuatro puñaladas en la zona del pecho y de las costillas, además de golpes en la cabeza. También tuvo heridas post mortem.

Debido a la saña con la que aparentemente se produjo el femicidio, el fiscal consideró que seguramente el autor haya sido un hombre, y probablemente conocido por la víctima.

Los investigadores también tratan de determinar si el lugar donde fue encontrada coincide con el sitio del asesinato o si ocurrió en otro lugar y el cuerpo fue trasladado.

El fiscal informó además que la data de muerte es de entre 48 a 72 horas antes del hallazgo del cadáver por lo que se estima que Agostina fue asesinada entre la noche del domingo y el amanecer del lunes, incluso antes de que se formalizara la denuncia por su desaparición.