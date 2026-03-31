Otra argentina detenida en Brasil: es científica y está acusada de robar un virus

soledad palameta brasil 2 El laboratorio de Brasil donde surgió la sospecha y la mujer terminó detenida.

A raíz del caso, la Justicia brasileña le prohibió acercarse al laboratorio mientras continúa la investigación. Si bien fue detenida en un primer momento, actualmente se encuentra en libertad provisional.

Quién es la científica detenida en Brasil

Nacida en Rosario, Palameta Miller es licenciada en Biotecnología y doctora en Ciencias. Tras completar su formación, se radicó en Brasil, donde desarrolló la mayor parte de su carrera profesional.

Allí participó en proyectos vinculados a terapias contra el cáncer y al desarrollo de distintas vacunas, lo que le había valido reconocimiento en el ámbito científico. Sin embargo, su trayectoria quedó bajo la lupa luego de que en febrero se detectara la desaparición de material viral dentro del laboratorio donde trabajaba.

Tras advertirse el faltante, agentes federales realizaron un allanamiento en el campus de la Unicamp y encontraron las muestras en congeladores que estaban bajo control de la investigadora. De acuerdo con la acusación, no solo habría retirado el virus sin autorización, sino que además habría puesto en riesgo la salud pública.

Las autoridades no precisaron qué tipo de virus estaba contenido en las muestras sustraídas, aunque confirmaron que se activaron los protocolos de seguridad correspondientes para evitar cualquier tipo de incidente.

En la causa también figura el esposo de la científica, Michael Edward Miller, un veterinario estadounidense que sería cofundador junto a Palameta Miller de una empresa de soluciones biotecnológicas. La Justicia analiza si tuvo algún grado de participación en los hechos.