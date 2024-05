Narcotráfico realizó 9 allanamientos en los que secuestró cuantiosas sumas del comercio ilegal de divisas

►TE PUEDE INTERESAR: Incautaron cocaína, millones de pesos en efectivo, cubiertas y prendas de ropa en Lavalle

Operativo narcotráfico2.jpeg Los operativos contaron con la participación de personal de la AFIP.

Comercio ilegal de divisas

Conforme los trabajos de campo realizados por los pesquisas en los lugares que irrumpió el personal policial, funcionaban puntos de comercio ilegal de divisas, utilizando como pantalla joyerías, vinerías, librerías etcétera.

También se contaba con la información que empleaban lugares secretos para esconder las monedas de intercambio.

Como resultado final se produjeron los secuestros de:

Pesos Argentinos: 12.693.350

Dólares: 17.182

Pesos chilenos: 5.044.000

Reales: 3.705

Euros : 1.035

Máquinas de contar dinero: 8

Teléfonos Celulares: 13

Pc: 4

Con relación a las personas que se encontraban en los inmuebles allanados, no se dispusieron medidas privativas de la libertad, lo cual no se descarta que queden o no vinculadas a la investigación.