Vuelco Un delincuente murió luego de caer al zanjón y el otro quiso huir pero fue atrapado por la Policía. Gentileza Prensa Seguridad de Mendoza

La persecución continuó por el Acceso Este y finalizó en la Lateral Sur de Acceso Este y calle 25 de Mayo cuando la Toyota Hilux dio varios vuelcos y quedó uno de los ocupantes en el interior de un zanjón al parecer sin signos vitales.

El otro delincuente se dio a la fuga y fue aprehendido en calle Bonfanti a 500 metros de la Lateral del Acceso Este en el interior de un descampado. El sujeto fue trasladado al Hospital Central donde se negó a ser asistido.

Al lugar del accidente llegó personal del Servicio de Emergencias Coordinado, y los médicos constataron el fallecimiento del delincuente, el cual no presentaba documentación por lo que no hasta el momento no se ha podido indentificarlo..

Intervino Oficina Fiscal N° 11 de Comisaría 11°.

