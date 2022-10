Motochorros asaltaron el local de Samaco de Luján y robaron más de $1.000.000

La Policía llegó al lugar donde hablaron con un empleado de 39 años, quien dijo que vieron en el momento que dos hombres llegaron en una moto roja 110 cc. frente a la puerta del local, y ante la sospecha que algo podía pasar se apuraron para cerrarla.

policias policia de mendoza (11).jpeg La Policía salió en busca de los motochorros, pero no fueron encontrados en las inmediaciones del local Samaco, de Luján. Foto: Martín Pravata

►TE PUEDE INTERESAR: El dirigente de fútbol agredido en un hospital murió de una infección y no por los golpes



Pero no lo lograron, ya que los ladrones los apuntaron con armas de fuego y se metieron al negocio a la fuerza. Una vez en el interior, obligaron a todos que se tiraran al piso boca abajo y les decían que no los miraran para no identificarlos.

De esa manera, reventaron la caja registradora de donde sacaron 400 dólares y $600.000 y a un empleado le robaron la mochila en la que tenía $400.000, además de la billetera con tarjetas de crédito y débito.

Sin perder más tiempo, los ladrones salieron del local y escaparon en la moto.

Con las pocas características aportadas y con algunas de las imágenes de las cámaras de seguridad de Samaco, los Policías hicieron una recorrida por la zona, pero no encontraron a los motochorros.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal N° 15.

►TE PUEDE INTERESAR: Liberaron a Elizabeth Ventura, la viuda del médico León Burela que está acusada de abuso sexual