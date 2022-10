El dirigente de fútbol agredido en un hospital murió de una infección y no por los golpes

Según las fuentes, con este informe, el fiscal Vicente Gómez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de Baradero, mantendrá imputados aunque solo por "lesiones" a los familiares que irrumpieron a la habitación de López mientras estaba internado por el accidente y lo agredieron a golpes hasta con un tubo de oxígeno, tal como quedó registrado en las imágenes de las cámaras de seguridad del hospital.

"Las lesiones externas a nivel de la extremidad cefálica tanto orbitarias derecha como cefalohematoma frontal y occipital no reúnen entidad intracraneana y neurológica suficiente, como para comprometer la vida", dice el informe de la autopsia, al que tuvo acceso Télam.

Los médicos legistas de la Policía Científica que hicieron la autopsia en la morgue de La Matanza también indicaron que "la víctima desarrolló un cuadro respiratorio intrahospitalario que comprometió neurológicamente al paciente añoso, más allá de las contusiones padecidas".

Y concluyeron que "la muerte se produce en este paciente a consecuencia de la internación, durante la que desarrolla infección intrahospitalaria, complicación muy frecuente en persona añosa, con alteración en la difusión de los gases con la interferencia de la hematosis, desbalance hemodinámico y muerte por paro cardiorrespiratorio traumático a pesar de los esfuerzos médicos realizados".

López murió el lunes pasado en la Clínica Agüero, del partido bonaerense de Morón, adonde fue derivado luego de ser agredido a golpes cuando estaba internado en un hospital de Baradero tras el accidente de tránsito que sufrió junto a Juliana Gómez, la jugadora de Argentino de Merlo que falleció el 8 de este mes.

Merlo la futbolista que murió.jpg Juliana Gómez, la jugadora de Argentino de Merlo, murió en un accidente cuando regresaba de Rafaela, en el automóvil que manejaba el dirigente Ricardo López

Según dijeron las fuentes, López manejaba el vehículo que se accidentó sobre la ruta nacional 9, a la altura de la localidad de Alsina, en el que viajaba junto a cuatro jugadoras del club, entre ellas Gómez.

López, quien era dirigente y jefe de prensa de Argentino de Merlo, volcó cuando conducía el automóvil en el que parte de la delegación de fútbol femenino regresaba de un encuentro en la ciudad santafesina de Rafaela.

De acuerdo con las fuentes, la futbolista Gómez falleció en el acto, mientras que los demás tripulantes del rodado sufrieron lesiones y fueron trasladados al hospital Piñeiro, de Baradero.

Pero cuando tras el accidente López se encontraba en observación en ese centro asistencial, fue atacado a golpes por los familiares de la futbolista fallecida.

La agresión quedó registrada por una de las cámaras del hospital, donde se observa que los familiares de la jugadora irrumpen a la habitación y golpean a López, todo frente a un grupo de policías que se vio desbordado en primera instancia y tardó más de un minuto en interrumpir el ataque.

Si bien en un momento los familiares de la futbolista fueron aprehendidos y demorados por la Policía tras la golpiza, luego quedaron en libertad.

Fuentes judiciales precisaron a Télam que los familiares que quedaron imputados son el padre, la madre y el hermano de la futbolista Gómez, quienes afrontan cargos en el marco de una causa caratulada como "lesiones y atentado a la autoridad", ya que también golpearon y forcejearon con los policías que estaban en el hospital.

Los voceros indicaron que tras una pericia que ordenó la Justicia realizar para evaluar la magnitud de las lesiones que en ese momento le ocasionaron a López, el fiscal Gómez citará a indagatoria a los tres imputados.

En tanto, la madre de Juliana Gómez, la futbolista fallecida en el accidente, escribió en las redes sociales que perdonaba al "asesino" de su hija y que luchará para que "esto no vuelva a suceder".

"Quiero que sepan que perdono al asesino de mi hija, en mi corazón no hay lugar para odio ni rencor, el odio carcome el alma y no quiero gastar la vida que me queda odiando a nadie responsable de una u otra forma de esta triste tragedia. Le pido a Dios que busquen la salvación de su alma porque no creo que puedan dormir en paz", escribió Marisa en el muro de su cuenta de Facebook, el domingo pasado, un día antes de que López falleciera.

"Lamentablemente tengo la vida quebrada y con las pocas fuerzas que me quedan quiero luchar para que esto no vuelva a suceder", concluyó la mujer.