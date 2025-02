Manejaba ebrio, tuvo un accidente, mató a un amigo y negó ser el conductor pero igual lo condenaron

"Había tomado mucho. Mis amigos me decían que no podía manejar así. Lo último que me acuerdo es que abrí la puerta del acompañante y después fue el accidente. No era yo quien manejaba". Con esa coartada, un joven de 26 años buscó evitar ser condenado por la muerte de un muchacho ocurrida tras un incidente vial que protagonizó un auto en solitario en julio de 2022 en Lavalle. Sin embargo, fue declarado culpable.