Madrugada del horror: persecución, ráfaga de tiros y doble crimen en plena calle

Persecución, tiros y doble crimen en Comodoro Rivadavia

Los vecinos escucharon las primeras detonaciones y el chirrido de los neumáticos, pero el final llegó sobre la calle La Prensa al 100. Ahí, los atacantes alcanzaron al Peugeot en el que viajaban las víctimas y no tuvieron piedad. Una ráfaga de disparos terminó con la vida de ambos.

La víctima masculina fue identificada como Rodrigo Nieves, un joven de 25 años cuyo apellido ya es moneda corriente en las comisarías locales. Nieves tenía que declarar en los próximos días como testigo en un crimen.

Según pudo saber la redacción de Canal 12 Web de fuentes oficiales, la joven asesinada junto a Rodrigo Nieves fue identificada como Agustina Asencio.

Tal y como indica el diario ADN Sur, ya son seis los homicidios ocurridos en las ciudad petrolera en lo que va del 2026. El más reciente tuvo lugar el pasado 2 de marzo, cuando Nino Villarroel, fue hallado sin vida en su domicilio en el barrio Ferrocarril, de km 5.

crimen, comodoro rivadavia Una rágafa de disparos terminó con la vida de estas dos personas.

Si bien en un principio se pensó que falleció durante un incendio, la autopsia confirmó una muerte violenta. Al día de hoy no hay detenidos.

La provincia argentina con más crímenes en 2025

Según datos preliminares de 2025, la provincia de Santa Fe registró la mayor tasa de homicidios del país, con 4,9 casos cada 100 mil habitantes, seguida por Salta y Chaco con 4,6.

Mendoza cerró el 2025 con la tasa de homicidios más baja de la última década, registrando 3,4 casos cada 100.000 habitantes y un total de 59 homicidios, lo que representa una reducción cercana al 8,5% respecto a 2024.