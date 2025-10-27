Lourdes de Bandana: por qué defiende a su exnovio

“Aseguró que estuvo por su voluntad con García Gómez durante varios días y que realmente estaba con faringitis”, continuó.

Entonces, el periodista de Lape Club Social aclaró que ella “lo defendió” y que “habló del amor que tiene por él”.

En ese punto, Sztea explicó los procedimientos que siguen los expertos que dependen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Lo que dijo la Oficina de Violencia Doméstica, después de escucharla justamente y después de ver el posteo que ella hizo el día sábado es: ‘estamos en presencia de una víctima de riesgo alto’”, exclamó.

lourdes2 Leandro García Gómez. El exnovio de Lourdes de Bandana, tiene antecedentes por violencia de género.

Ahí precisó: “Porque no puede ni siquiera leer ni ver que él es la persona que la está agrediendo, atacando, hostigando y maltratando a lo largo de varios años”.

Para los psicólogos, Lourdes Fernández defiende a Leandro García Gómez porque no es “libre y soberana”, sino que “lo hace por él”, ya que “no puede decidir por sí misma”.

“¿Puede la justicia sostener la detención de él si ella no declara contra él? Les adelanto, la fiscal y el juez creen que sí. Y este informe que estamos anticipando va a ser utilizado para mantenerlo preso a él".

Fuente: ciudad.com.ar