Lourdes Fernández, ex Bandana, reapareció tras la detención de su novio y dio una buena noticia

Después de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida, Lourdes Fernández —exintegrante del grupo Bandana— volvió a hablar públicamente y compartió un mensaje de gratitud y esperanza con sus seguidores.
La artista publicó un video en sus historias de Instagram en el que se mostró más tranquila y enfocada en su recuperación. “Primero que nada, muchísimas gracias por los mensajes bonitos que me han mandado. Realmente estoy bien, estoy muy bien”, expresó mirando a cámara, con una sonrisa serena.
Lourdes aprovechó el mensaje para agradecer la atención recibida en el Hospital Fernández y anunció su regreso a la actividad profesional. “Me dieron una medicación que realmente hace posible que mañana ya esté trabajando, ensayando para el jueves que se viene”, contó.
La cantante se prepara para volver a los escenarios con Bandana y para participar en un festival junto a los A*Teens y Germán “Tripa” Tripel. “Sé que pasaron cosas, pero siento que me debo a mi público, a la gente que me tira buena onda. Ya llegará el momento de hablar de ciertas cosas”, agregó.
En otro fragmento del video, Lourdes expresó su entusiasmo por reencontrarse con sus fans en el Gran Rex, un escenario que considera su casa artística. “Hoy decido concentrarme en un gran sueño que es volver al Gran Rex, la casa que me vio nacer. Espero verlos ahí, haciendo pop, cantando y bailando”, dijo. El mensaje finalizó con una frase que refleja su actual proceso emocional: “Un día a la vez.”
Una nueva etapa para la ex Bandana
La reaparición de Lourdes llega días después del dramático episodio que vivió cuando fue rescatada tras permanecer más de doce horas encerrada en el departamento de su pareja, Leandro García Gómez, quien luego fue detenido. La denuncia que permitió ubicarla fue realizada por su madre, Mabel, preocupada al no poder comunicarse con ella.
En aquel momento, Lourdes publicó un fuerte descargo en sus redes sociales, donde habló del dolor y la confusión que atravesó durante esa relación. “Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede, por más que una intente una y otra vez”, escribió entonces, reconociendo el ciclo de violencia que intentó romper.
Desde su rescate, la cantante se mantuvo acompañada por su entorno más cercano, priorizando su salud física y emocional.