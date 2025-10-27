Lourdes Fernández, ex Bandana, reapareció tras la detención de su novio y dio una buena noticia

Lourdes de Bandana La artista que perteneció a Bandana agradeció al personal médico que la asistió tras estar cautiva en la casa de su novio, según denunció su mamá.

La cantante se prepara para volver a los escenarios con Bandana y para participar en un festival junto a los A*Teens y Germán “Tripa” Tripel. “Sé que pasaron cosas, pero siento que me debo a mi público, a la gente que me tira buena onda. Ya llegará el momento de hablar de ciertas cosas”, agregó.

En otro fragmento del video, Lourdes expresó su entusiasmo por reencontrarse con sus fans en el Gran Rex, un escenario que considera su casa artística. “Hoy decido concentrarme en un gran sueño que es volver al Gran Rex, la casa que me vio nacer. Espero verlos ahí, haciendo pop, cantando y bailando”, dijo. El mensaje finalizó con una frase que refleja su actual proceso emocional: “Un día a la vez.”

Una nueva etapa para la ex Bandana

La reaparición de Lourdes llega días después del dramático episodio que vivió cuando fue rescatada tras permanecer más de doce horas encerrada en el departamento de su pareja, Leandro García Gómez, quien luego fue detenido. La denuncia que permitió ubicarla fue realizada por su madre, Mabel, preocupada al no poder comunicarse con ella.

En aquel momento, Lourdes publicó un fuerte descargo en sus redes sociales, donde habló del dolor y la confusión que atravesó durante esa relación. “Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede, por más que una intente una y otra vez”, escribió entonces, reconociendo el ciclo de violencia que intentó romper.

Desde su rescate, la cantante se mantuvo acompañada por su entorno más cercano, priorizando su salud física y emocional.