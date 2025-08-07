Inicio Policiales Gustavo Cerati
Resonante caso

Los restos hallados junto a la casa de Cerati son de un ex futbolista y su club emitió un sentido comunicado

Los restos del joven desaparecido en 1984 son de Diego Fernández Lima, ex futbolista de Excursionistas. Fueron hallados a metros de donde vivió Cerati

Diego Fernández Lima desapareció cuando tenía 16 años. 

El fútbol argentino, puntualmente el de los tornes de ascenso, atraviesa un momento de conmoción absoluta. Es que tras más de 40 años de búsqueda, dudas e incertidumbre, se confirmó la identidad de los restos hallados en una casa del Bajo Belgrano, estrechamente cercana a otra en la que supo vivir el músico Gustavo Cerati: pertenecen a Diego Fernández Lima, un joven futbolista de 16 años que jugaba en el Club Atlético Excursionistas y que había desaparecido el 26 de julio de 1984.

En las últimas horas, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) fue quien logró la identificacón de los restos, que fueron encontrados por un grupo de obreros que realizaban tareas de demolición en una casa vecina al chalet donde residía, justamente, el artista Gustavo Cerati.

En ese sentido, en medio de las obras descubrieron una fosa pequeña ubicada en la medianera de la propiedad. El pozo medía apenas 40 centímetros de profundidad, 60 de ancho y 1,20 metros de largo.

La casa donde vivi&oacute; Cerati en el Bajo Belgrano.&nbsp;

La casa donde vivió Cerati en el Bajo Belgrano.

Según datos que se desprenden de la investigación judicial, en total se recolectaron 151 fragmentos óseos -entre ellos una tibia, un peroné, una mandíbula, piezas dentales-, además de objetos personales como una llave con llavero naranja, un fragmento de reloj marca CASIO, una etiqueta de ropa, un trozo de tela y un dije con inscripciones orientales. Estos elementos fueron entregados al EAAF por la Policía Científica el pasado 20 de mayo para su intervención.

Gracias a una muestra de ADN tomada a la madre del joven desaparecido, se pudo confirmar la identidad de Diego, cerrando así un caso que permaneció abierto durante cuatro décadas y que hoy revive el dolor en los más cercanos a Fernández Lima y en toda la comunidad del Bajo Belgrano.

El mensaje de Excursionistas tras confirmarse que los restos son de Diego Fernández Lima

En tanto, el club Excursionistas al que Diego pertenecía, compartió un mensaje de profundo pesar: “Enviamos nuestras condolencias y un fuerte abrazo, deseamos que su alma finalmente pueda descansar en paz”.

La institución deportiva también recuperó una emotiva carta escrita por Daniel Viviani, un histórico dirigente del club poco tiempo después de la desaparición del joven. “Mi querido gallego, siempre te recordamos cada vez que nos reunimos en el vestuario. Las finales las jugábamos por Excursionistas y por vos...”, decía.

Según allegados a la familia, Diego Fernández Lima era un chico con futuro en el fútbol y una figura muy querida entre sus compañeros. Su ausencia resonó en Excursionistas durante décadas y su nombre vuelve a ocupar un lugar de memoria, no solo en el corazón del barrio, sino también en la historia de aquellos nunca dejaron de buscarlo.

