Los impactantes chats que la joven venezolana le envió a su mamá antes de ser violada

En el siguiente mensaje la chica contó que: “creo que el dueño de donde trabajo me drogó, porque me siento mareada”. Para ese momento, la violación ya había sido cometida y cuando se despertó no recordaba nada. los chats entre la chica y su mamá, que a la vez los reenvió a su hermana. Cuando la Policía, alertada por los familiares, llegó al local tuvo que forzar la puerta para ingresar.

Cuando los efectivos ingresaron, encontraron a Gastón Martínez subiéndole los pantalones a la chica, que estaba bajo los efectos de la droga que la dejó inconsciente. Luego los médicos confirmaron la intoxicación.

La joven, de origen venezolano, dio una entrevista a un canal de noticias de su país y allí contó que “inmediatamente le mandé un mensaje a mi mamá diciéndole que tenía miedo porque vi que estaba cerrando todo”.

También dijo que después de tomar el agua que le sirvió su empleador “sentí que las manos se me dormían y marque en mi celular el último número al que llame". Del otro lado atendió su hermana, pero ella ya no podía hablar.

Pese a la denuncia y a que los efectivos policiales lo encontraron en el lugar, Garzón Martínez quedó libre: para tomar esa decisión, la jueza Karina Zucconi se basó en que el imputado no tenía antecedentes policiales ni condenas anteriores. La excarcelación fue apelada por la fiscal Silvana Russi.