Los dueños de estaciones de servicio se declararon en estado de emergencia por las pérdidas que sufren

Ante esto, sostuvo: "Le pedimos al gobierno nacional algunas medidas para mitigar el efecto sobre nuestros negocios. Deben ver las implicancias que las medidas que toman ocasionan en el sector".

"Si el Gobierno aumenta el precio de los combustibles en valores menores a la realidad, que entendemos que es una necesidad de la sociedad, pedimos que eso tenga una contrapartida con medidas que mitiguen esos efectos en nuestros negocios", indicó Rodríguez.

Algunas de sus sugerencias rondan en "planes Repro para pago de salarios, el diferimiento de las cargas patronales, o bajas para obtener las liquidaciones de las tarjetas que son a 16 días, medidas en la emergencia para que los comercios no cierren".

Agregó: "Tenemos una pérdida importante en la venta de combustibles. Si el Gobierno adopta decisiones pedimos que las acompañe con medidas complementarias al sector que le produce perjuicios"

Rodríguez no descartó que pueda haber despidos en el sector: "Atendemos 24 horas los 7 días de la semana y más del 70% de nuestros costos son nuestros empleados, que pidieron la reapertura de paritaria y tienen derecho a un sueldo digno. Eso va de la mano de la inflación, mientras todos nuestros costos también van de la mano de la inflación, pero nuestros ingresos se alejan de la realidad".

Estacioneros en emergencia por la inflación

La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) emitió un duro comunicado en el que aseguraron que tienen "la soga al cuello".

Expresaron: "Tras sucesivos reclamos al Gobierno sin una respuesta concreta y teniendo en cuenta que las comisiones dadas por las empresas petroleras no han sido contractualmente adecuadas frente a la creciente disminución de la rentabilidad del sector, las cámaras y federaciones que integran CECHA decidieron declarar el estado de emergencia en todo el país. “Estamos con la soga al cuello, la inflación y el retraso en los precios de los combustibles hace imposible sostener las estaciones abiertas. Necesitamos una solución”.

“Desde la pandemia que venimos registrando pérdida de rentabilidad en el sector con la caída de ventas y el congelamiento de precios. Luego, el cuadro fue mejorando paulatinamente pero hoy nos encontramos en un contexto crítico producto de la inflación y el retraso en los precios en los surtidores”, aseguraron.

En este marco- consideraron- que el programa de Precios Justos plantea un sendero de incrementos regulados, pero no alivia la situación de los estacioneros, ya que no se equipara al índice de precios generales y no alcanza a cubrir los aumentos de sueldos acordados. “Las variables macroeconómicas y energéticas condicionan hasta el hartazgo nuestra actividad”, denunciaron.

Según números de la organización, los ingresos de las estaciones de servicio por venta de los combustibles -promedio el 10% del precio del surtidor- se encontraron congelados durante el período mayo 2021 a enero 2022 y luego contenidos en el período diciembre 2022 a mayo 2023. “Si proyectamos a agosto de este año, el descalce entre los ingresos contenidos y los egresos actualizados llevará a que la mitad de las estaciones de todo el país no alcance el punto de equilibrio hoy ubicado en 330.000 litros por mes”, alertaron.

“Necesitamos medidas paliativas concretas que nos permitan salir de la crisis que estamos viviendo, poder cubrir los costos de la operación diaria y cumplir con los acuerdos paritarios. Frente a la falta de respuesta por parte del Gobierno y con el solo objetivo de garantizar el funcionamiento de las estaciones y los miles de puestos de trabajo, hemos decidido declarar el estado de emergencia y tomar las medidas a nuestro alcance para revertir esta situación”, explicaron.