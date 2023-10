Los audios que comprometen al bodeguero Pulenta con el cartel de Sinaloa y el lavado

Bobinas blancas La cocaína era ocultada en bobinas de acero.

Uno de los condenados en esos debates fue Emanuel García, conocido como Manum, de 43 años. Decía ser administrador de empresas y comerciante de Bitcoins, pero la investigación determinó que en realidad se dedicaba a fugar y blanquear el dinero de los narcotraficantes. Entre las conversaciones que se hallaron en el teléfono del oriundo de la localidad bonarense de Zárate se encontraron diálogos con Federico Pulenta.

El bodeguero mendocino hacía referencia a los giros de dinero para una empresa de trading de nombre Cumberland con sedes en Estados Unidos, Inglaterra y Singapur . "Ahí hablé con la gente que armaría la cuenta para mandarle a Cumberland y me piden saber a quién le están mandando. No sé. Tenemos que mostrar un poco quiénes son ellos y todo eso para no tener quilombo. O sea, yo le voy a girar 5 palos por mes. ¿A quién? Necesitan saber de quiénes son. Yo sé que vos me dijiste que son re pistola en el tema de Bictoin pero bueno, no sé si cotiza en alguna bolsa", le envió Pulenta a Manu García en un audio de Whastapp.

En otro diálogo con otra persona, Manu García buscaba un testaferro para poder mover entre 3 y 4 millones de dólares por mes. Ese interlocutor le dijo al condenado que "como vos tenías el cliente tuyo Federico Pulenta, hacemos lo mismo a una escala más chica, con un perfil mucho más bajo y sin mover grandes cantidades. Con estas cuentas triangulamos, viste como es el negocio del canje acá en Argentina".

Estas fueron algunas de las pruebas que derivaron en la detención de Federico Pulenta, que se concretó en un coqueto barrio privado en la ciudad de Tigre durante esta semana. Además, creen que el mendocino era el testaferro de Esteban Rojnica, conocido como el Croata, uno de los cueveros más grandes del país, que no solamente tenía la capacidad de realizar operaciones que afectaban el precio del dólar blue sino que sospechan que también participó de la fuga y blanqueo del dinero del operativo Bobinas Blancas.

Su relación con el mundo bodeguero

Federico Pulenta es la cuarta generación de una familia de bodegueros. Su bisabuelo Ángelo Pulenta emigró de Italia a principios del siglo pasado para incursionar en la plantación de viñedos. Su abuelo fue Augusto Pulenta, nombre que actualmente lleva una de las bodegas del grupo familiar. La mayoría de los emprendimientos vitivinícolas se radicaron en San Juan aunque una parte de la familia se instaló luego en Mendoza.

Familia PUlenta.jpg El árbol genealógico de los Pulenta.

La familia estuvo a cargo de las operaciones del grupo Peñaflor hace unos años. El padre de Federico, Ernesto, también fue parte de la directiva aunque tras diferencias de criterio con sus hermanos, primos y sobrinos decidió apartarse. Luego se involucró en una empresa cervecera de Mendoza hasta que finalmente quedó trabajando para otra importante firma de trading de Estados Unidos.

Federico Pulenta hizo prácticamente el mismo recorrido. Hasta mediados de la década pasada era uno de los vicepresidentes de la bodega Augusto Pulenta, pero luego se apartó y terminó inmerso en el mundo de las inversiones en la bolsa y las criptomonedas. Fue uno de los fundadores de varias sociedades anónimas, entre ellas Thesis Group, que estaría vinculada al lavado de dinero del cartel de Sinaloa.

Los tíos y primos de Federico Pulenta son los dueños de Pulenta State, una reconocida marca de vinos mendocinos que tiene fincas en Luján de Cuyo y en el Valle de Uco.

De postre, a mediados de 2010 el nombre de Federico Pulenta se hizo público al difundirse una lista con los mayores compradores de dólares en Argentina. El hombre había adquirido 11.6 millones de billetes verdes en 2008 y 8.6 millones un año después.