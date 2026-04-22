Pese a que la Justicia emitió un duro comunicado donde informaba que iba a ser trasladada a la cárcel, finalmente fue liberada la mujer acusada por amenazas luego de que su hijo llevó una réplica de arma de fuego a una escuela de Las Heras.
Liberaron a la madre acusada de amenazas porque su hijo llevó una réplica de arma de fuego a una escuela
Si bien la Justicia había comunicado el traslado a la cárcel de la mujer tras las amenazas, finalmente se decidió otorgarle la libertad
La mujer había quedado en la lupa judicial luego de que el alumno asistió al colegio con un arma de juguete y su madre le dijo a personal policial que había avalado la decisión para demostrar la falla en los controles escolares, en medio de días donde se vivieron constantes amenazas de tiroteos en un centenar de establecimientos de la provincia.
La mujer había sido imputada el viernes pasado por el delito de instigación a la intimidación pública y estaba libre, pero su situación se complicó con un cambio de calificación que se notificó el martes por la mañana.
Giro en la causa por amenazas
Según un comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal, se decidió agravar la imputación a intimidación pública agravado por la participación de un menor de edad debido al "contexto del hecho y la relevancia social del episodio".
El fiscal Juan Manuel Sánchez decidió que la mujer sea detenida y trasladada a la penitenciaría provincial teniendo en cuenta que ese delito prevé una pena de 3 a 8 años de cárcel y que "al momento de la ejecución del hecho, ya era de público y de notorio conocimiento, no sólo en las comunidades educativas, sino también en la sociedad en general, el temor y el alerta que se venía generando".
La madre quedó alojada en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (ESTRADA), el complejo anexo al Polo Judicial Penal, sin embargo su abogado presentó un pedido de recupero de libertad el cual se hizo efectivo en horas de la noche del mismo martes.
Ahora, la mujer continuará imputada en la causa por amenazas pero sin pisar la cárcel. Para ello, deberá cumplir ciertas normas de conductas que le fijo la Justicia tras la decisión de dejarla en libertad: no podrá salir del país, no se deberá acercar al colegio y deberá comparecer ante la Justicia cada 15 días.