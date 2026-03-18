Un hombre y una mujer, ambos de 25 años, fueron detenidos e imputados por el delito de lesiones graves causadas a una bebé de ocho meses, de quien son los progenitores. Los dos se encuentran detenidos, mientras que la víctima del presunto caso de maltrato infantil continúa internada en el Hospital Público Materno Infantil de Salta.
Las graves lesiones que detectaron en una bebé de 8 meses y derivó en la detención de sus padres
La investigación partió a causa de una denuncia formulada por una profesional de la salud que asistió a la bebé
Según supo la Agencia Noticias Argentinas y tal como indicó el Ministerio Público Fiscal salteño, el fiscal penal de Violencia Familiar y de Género, Federico Gabriel Portal, impulsó la decisión de acusar en el expediente a la pareja como presuntos autores del delito, que además tiene el agravante del vínculo con la vícitma.
La investigación partió a causa de una denuncia formulada por una profesional de la salud de ese nosocomio pediátrico ubicado en Salta. La médica fue quien advirtió la gravedad del cuadro clínico de la pequeñita y la posible incompatibilidad entre las lesiones detectadas y las explicaciones brindadas por los progenitores cuando la ingresaron al efector público.
Las lesiones que tenía la bebé
Según fuentes ligadas a la causa, la bebé ingresó al centro médico el pasado 5 de marzo con un cuadro convulsivo y compromiso neurológico, lo que motivó su inmediata internación en terapia intensiva pediátrica. En esa instancia fue que se le realizaron estudios que mostraron traumatismos de cráneo, hematomas en diversas partes del cuerpo y signos compatibles con mecanismos de agresión.
Un equipo interdisciplinario trabajó en la investigación y mostró la contradicción de los relatos de los imputados, tanto en relación con la mecánica de las lesiones como con las condiciones de cuidado y permanencia de la niña. La sospecha de maltrato infantil iba aumentando a medida que pasaban las horas.
Además, el hombre fue imputado de manera provisional por el delito de coacción, en perjuicio de la madre de la bebé, ya que habría ejercido presiones e intimidaciones en un contexto de violencia familiar.