Las graves lesiones que detectaron en una bebé de 8 meses y derivó en la detención de sus padres

image La denuncia contra los padres de la bebé partió desde el mismo hospital.

Las lesiones que tenía la bebé

Según fuentes ligadas a la causa, la bebé ingresó al centro médico el pasado 5 de marzo con un cuadro convulsivo y compromiso neurológico, lo que motivó su inmediata internación en terapia intensiva pediátrica. En esa instancia fue que se le realizaron estudios que mostraron traumatismos de cráneo, hematomas en diversas partes del cuerpo y signos compatibles con mecanismos de agresión.

Un equipo interdisciplinario trabajó en la investigación y mostró la contradicción de los relatos de los imputados, tanto en relación con la mecánica de las lesiones como con las condiciones de cuidado y permanencia de la niña. La sospecha de maltrato infantil iba aumentando a medida que pasaban las horas.

Además, el hombre fue imputado de manera provisional por el delito de coacción, en perjuicio de la madre de la bebé, ya que habría ejercido presiones e intimidaciones en un contexto de violencia familiar.