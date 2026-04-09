La Fiscalía solicitó llevar a juicio oral a dos delincuentes acusados de integrar una banda criminal que concretó al menos 4 robos a mano armada en diversos locales de sushi de Buenos Aires.
Ladrones seriales de sushi: van a juicio dos acusados de integrar una banda criminal que cometió 4 robos
Los dos sospechosos de cometer el cuarteto de robos en locales de venta de sushi enfrentan una dura pena de prisión
Entre las principales pruebas del expediente se encuentran los videos donde quedaron registrados los robos en uno de los comercios y los peritajes de cotejo de rostro con los que se pudo identificar a los presuntos ladrones.
El representante del Ministerio Público Fiscal presentó ante el juez el requerimiento de elevación a juicio de la investigación seguida contra Nicolás Esteban Duarte (42) y Maximiliano Ángel Faeda (27) por los robos a los locales gastronómicos.
Robos con mismo modus operandi
De acuerdo a la investigación, los dos sospechosos identificados —junto a otros ladrones no individualizados— habrían cometido 4 asaltos a 2 locales gastronómicos entre 2017 y 2018. Los hechos quedaron registrados en las cámaras de seguridad de ambos comercios. Se analizó las filmaciones y cotejó con imágenes obtenidas en otros sumarios.
En tanto, los peritos forenses permitieron identificar a Nicolás Duarte y a Maximiliano Faeda como dos de las personas que perpetraron los robos al comparar las imágenes de las filmaciones de los asaltos con las fotografías del Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
Así, con las pruebas recabadas, el fiscal solicitó las detenciones y declaraciones indagatorias de los imputados. El Juzgado dispuso su procesamiento y luego la fiscalía presentó la elevación a juicio de la investigación contra ambos acusados como coautores del delito de robo agravado por haber sido cometido con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada y por su comisión en poblado y en banda.
En tal sentido, el fiscal señaló que “los imputados por robo se apoderaron de los bienes pertenecientes a las víctimas, que les resultaban ser ajenos, ejerciendo para ello violencia e intimidación en su contra”.