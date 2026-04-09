Ladrones seriales de sushi: van a juicio dos acusados de integrar una banda criminal que cometió 4 robos

robo sushi Los dos sospechosos de cometer los robos.

Robos con mismo modus operandi

De acuerdo a la investigación, los dos sospechosos identificados —junto a otros ladrones no individualizados— habrían cometido 4 asaltos a 2 locales gastronómicos entre 2017 y 2018. Los hechos quedaron registrados en las cámaras de seguridad de ambos comercios. Se analizó las filmaciones y cotejó con imágenes obtenidas en otros sumarios.

En tanto, los peritos forenses permitieron identificar a Nicolás Duarte y a Maximiliano Faeda como dos de las personas que perpetraron los robos al comparar las imágenes de las filmaciones de los asaltos con las fotografías del Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Así, con las pruebas recabadas, el fiscal solicitó las detenciones y declaraciones indagatorias de los imputados. El Juzgado dispuso su procesamiento y luego la fiscalía presentó la elevación a juicio de la investigación contra ambos acusados como coautores del delito de robo agravado por haber sido cometido con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada y por su comisión en poblado y en banda.

En tal sentido, el fiscal señaló que “los imputados por robo se apoderaron de los bienes pertenecientes a las víctimas, que les resultaban ser ajenos, ejerciendo para ello violencia e intimidación en su contra”.