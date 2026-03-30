Ladrones asaltaron a un cantante y uno de ellos murió al ser atropellado por sus cómplices cuando huían

Embed - Ponte Perro, LRZ - Yo Argento (Video Oficial)

El ladrón muerto en la fuga

Un vecino alertado por movimientos sospechosos dio aviso inmediato al 911, lo que activó un operativo policial de urgencia. Los ladrones escaparon en una camioneta Renault Kardian gris que tenía pedido de secuestro por un robo anterior en Buenos Aires.

Durante la huida, se enfrentaron a tiros con los efectivos de la Policía de Buenos Aires que los perseguían. El vehículo chocó y se desató un intenso intercambio de disparos. En esa secuencia es que uno de los ladrones quedó tendido en el asfalto, mientras otros intentaron continuar la fuga a pie.

En medio del pánico, uno de los asaltantes irrumpió en una casa cercana y tomó como rehén a una mujer de 50 años. El ladrón rompió su propio celular contra la pared para destruir evidencias, según captaron las cámaras de seguridad. La rehén, con notable sangre fría, intentó calmar la situación y negociar. Tras un tenso diálogo con los agentes, el asaltante se entregó sin herir a la mujer, que salió ilesa.

Embed EL LADRÓN QUE MURIÓ TRAS EL ASALTO AL CANTANTE PONTE PERRO, FUE ARROLLADO POR SUS CÓMPLICES EN MEDIO DE LA FUGA pic.twitter.com/bexMQEvQNj — Vía Szeta (@mauroszeta) March 30, 2026

La muerte del otro delincuente se convirtió en el punto más controvertido del caso. Aunque inicialmente se informó que había sido abatido en el tiroteo, un video clave de una cámara de seguridad muestra que el ladrón cayó al asfalto y fue embestido por el propio auto donde escapaban sus cómplices.

Los dos detenidos que tiene la causa por el robo fueron identificados como Roberto Oscar Sánchez (35) y Gonzalo Nahir Petruchell (24). El primero de ellos tenía un pedido de captura vigente por el asesinato de un policía retirado hace un año. El segundo ladrón detenido había salido de la cárcel en abril de 2025 tras cumplir condena por delitos contra la propiedad.