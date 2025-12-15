La Policía secuestró en Las Heras un arma larga y recuperó una moto robada

moto robada La Policía recuperó esta moto que había sido robada. Foto: Ministerio de Seguridad

Ilícitos neutralizados en Las Heras

Las intervenciones se concretaron durante recorridos operativos desplegados en distintos puntos del departamento. Las acciones permitieron neutralizar situaciones delictivas, con personas detenidas y elementos secuestrados.

En el marco de los patrullajes preventivos que la Policía de Mendoza fue que se concretaron dos intervenciones en el departamento de Las Heras que derivaron en la detención de personas vinculadas a distintos ilícitos, el secuestro de un arma y el recupero de una motocicleta robada. En los procedimientos participó la Unidad de Acción Preventiva (UAP).

El primer hecho se registró en calle Martín Güemes, donde maniobras operativas permitieron detectar a un individuo armado que intentaba cometer un ilícito contra una mujer. Al advertir la presencia policial, el sospechoso emprendió la huida portando una bolsa de arpillera, de la que sobresalía un arma larga. Tras un breve seguimiento, el personal policial logró la detención de un hombre de 27 años y el secuestro del elemento.

La segunda intervención tuvo lugar en la intersección de calles Aeronáutica Argentina y Einstein, donde efectivos policiales observaron una motocicleta conducida por un menor de 17 años. Al darle alcance y detener la marcha, se constató, a través del sistema de automotores, que el rodado, una motocicleta Honda Wave 110, presentaba pedido de secuestro por hurto agravado. El conductor fue detenido y el rodado quedó secuestrado.

Detenidos en San Carlos

La Policía de Mendoza desarrolló maniobras preventivas en distintos puntos del departamento de San Carlos, con controles masivos de personas y vehículos.

Como resultado de los controles, el personal identificó a 490 personas y se inspeccionaron 87 vehículos, entre autos, motos y colectivos. El balance final arrojó 17 personas aprehendidas y el secuestro de dos rodados.