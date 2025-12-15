La Policía de Mendoza realizó distintos operativos en la provincia en las últimas horas con el saldo de casi 20 detenciones.
La Policía secuestró en Las Heras un arma larga y recuperó una moto robada
La Policía de Mendoza logró evitar dos delitos en Las Heras, con dos detenidos. En San Carlos fueron aprehendidas 17 personas
En Las Heras los uniformados frustraron dos intentos de ilícitos, con el secuestro de un arma larga y el recupero de una moto que había sido robada.
En San Carlos se registraron 17 aprehensiones y fueron secuestrados dos rodados.
Ilícitos neutralizados en Las Heras
Las intervenciones se concretaron durante recorridos operativos desplegados en distintos puntos del departamento. Las acciones permitieron neutralizar situaciones delictivas, con personas detenidas y elementos secuestrados.
En el marco de los patrullajes preventivos que la Policía de Mendoza fue que se concretaron dos intervenciones en el departamento de Las Heras que derivaron en la detención de personas vinculadas a distintos ilícitos, el secuestro de un arma y el recupero de una motocicleta robada. En los procedimientos participó la Unidad de Acción Preventiva (UAP).
El primer hecho se registró en calle Martín Güemes, donde maniobras operativas permitieron detectar a un individuo armado que intentaba cometer un ilícito contra una mujer. Al advertir la presencia policial, el sospechoso emprendió la huida portando una bolsa de arpillera, de la que sobresalía un arma larga. Tras un breve seguimiento, el personal policial logró la detención de un hombre de 27 años y el secuestro del elemento.
La segunda intervención tuvo lugar en la intersección de calles Aeronáutica Argentina y Einstein, donde efectivos policiales observaron una motocicleta conducida por un menor de 17 años. Al darle alcance y detener la marcha, se constató, a través del sistema de automotores, que el rodado, una motocicleta Honda Wave 110, presentaba pedido de secuestro por hurto agravado. El conductor fue detenido y el rodado quedó secuestrado.
Detenidos en San Carlos
La Policía de Mendoza desarrolló maniobras preventivas en distintos puntos del departamento de San Carlos, con controles masivos de personas y vehículos.
Como resultado de los controles, el personal identificó a 490 personas y se inspeccionaron 87 vehículos, entre autos, motos y colectivos. El balance final arrojó 17 personas aprehendidas y el secuestro de dos rodados.