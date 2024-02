La Policía secuestró drogas y armas caseras en micros que trasladaban a hinchas de Colo Colo

HINCHAS DE COLO COLO EN MENDOZA -INCIDENTES- GODOY CRUZ.jpg NICOLAS RIOS

Lucero defendió la idea de que los buses quedaran en la zona de la Destilería de YPF -en Luján de Cuyo- y no se movieran libremente por la Ciudad de Mendoza por razones de seguridad.

"Se les dijo que tenían que venir a última hora o con reservas. Hasta un predio se les ofreció con la gente de Godoy Cruz e hicieron todo lo opuesto", advirtió el comisario.

Recalcó además que en Horcones se encontró en los micros "marihuana, chuzas, elementos corto punzantes y además de hacerse la revisión se pide que se compruebe que tienen la reserva de alojamiento".

A raíz del hallazgo, se inició una causa en el Juzgado Federal de Mendoza, "pero como no se le encontró a una persona específica se permitió que continúe el transporte con todos los pasajeros hasta Mendoza".

Embed

Los hinchas manifestaron su malestar por el dispositivo que se realizó desde el paso a Chile. "Nos tuvieron demorados en la Aduana como 12 horas y nos querían llevar al lugar que ellos querían y el trato policial no fue el mejor", dijo uno de los chilenos que llegaron a ver a su equipo y que fueron custodiados hasta la Terminal.

HINCHAS DE COLO COLO EN MENDOZA- PARTIDO DE GODOY CRUZ- INCIDENTES.jpg NICOLAS RIOS

"Piensan que no tenemos el dinero suficiente para hacer una reserva en un hotel y nos dirigen a un lugar donde no hay un techo, no hay baño, ni un lugar para descanso ni ninguna comodidad", se quejó otro de los trasandinos en declaraciones a radio Nihuil, haciendo referencia al sitio que les asignaron.

Las fuerzas de seguridad estimaron que aún restan llegar unos 15 o 20 colectivos, teniendo en cuenta que se aguarda a unos 15.000 simpatizantes para el partido contra el Tomba.

paso cristo redentor alta montaña paso a chile colo colo 2.jpg El operativo en la ruta 7 para custodiar a los hinchas de Colo Colo. Gendarmería nacional

A pesar de las expectativas que generaba un evento deportivo de estas características, desde el sector hotelero indicaron que no había reservas en las plazas registradas y especularon de que se iban a alojar en departamentos de alquileres temporales.

► TE PUEDE INTERESAR: Hoteleros advirtieron que no hay reservas en el sector por el partido de Colo Colo en Mendoza