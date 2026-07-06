La Policía Rural recuperó vivas a 5 ovejas que habían sido robadas en Lavalle

Los elementos recuperados en el operativo contra el abigeato. Foto: Ministerio de Seguridad

La pista familiar que activó el operativo

La historia comenzó con la denuncia desesperada de una mujer, dueña de un puesto ubicado a la vera de la Ruta Nacional 40. La víctima alertó a las autoridades sobre el faltante de seis de sus ovejas. Sin embargo, un dato clave aportado por su hijo aceleró los tiempos de la Justicia: el joven había divisado a los animales en un puesto vecino, perteneciente a un hombre con el que la familia ya arrastraba viejos conflictos por robos similares.

Con la información sobre la mesa, la Oficina Fiscal Nº 2 de Lavalle-Las Heras tomó cartas en el asunto y autorizó un allanamiento de urgencia.

Efectivos de la Policía Rural irrumpieron en el puesto sospechoso, ubicado a la altura del kilómetro 3.363 de la Ruta 40. Al ingresar al predio, la prioridad fue constatar el estado de los animales. Allí se logró el hallazgo de las cinco ovejas vivas, las cuales fueron reconocidas y puestas a salvo de forma inmediata.

En el mismo lugar, los uniformados encontraron los restos faenados (carne, cuero y vísceras) de la sexta oveja denunciada, lo que confirmó que el lugar funcionaba como un centro de faena ilegal.

Además, en el marco de la Ley Provincial 6.773, los uniformados intervinieron a otros 60 animales (entre caprinos y ovinos) y a cuatro caballos que no contaban con ningún tipo de documentación legal.