Una eficaz investigación de la Policía Rural en el departamento de Lavalle logró un final inesperado y afortunadamente positivo para una puestera local: cinco ovejas que habían sido robadas fueron recuperadas sanas y salvas. Los animales ya se encuentran a resguardo tras un allanamiento que desbarató una presunta red de faena clandestina.
La Policía Rural recuperó vivas a 5 ovejas que habían sido robadas en Lavalle
Hubo dos detenidos, un arsenal secuestrado y restos de faena clandestina durante un operativo en un puesto cercano a la Ruta Nacional 40
El operativo contra el abigeato, que culminó con la detención de dos hombres, no sólo permitió rescatar a los animales con vida, sino que también sacó a la luz un verdadero arsenal de armas, municiones, herramientas de corte y decenas de animales de dudosa procedencia.
La única baja del rebaño original fue un sexto ejemplar, del cual los efectivos sólo hallaron el cuero y las vísceras.
La pista familiar que activó el operativo
La historia comenzó con la denuncia desesperada de una mujer, dueña de un puesto ubicado a la vera de la Ruta Nacional 40. La víctima alertó a las autoridades sobre el faltante de seis de sus ovejas. Sin embargo, un dato clave aportado por su hijo aceleró los tiempos de la Justicia: el joven había divisado a los animales en un puesto vecino, perteneciente a un hombre con el que la familia ya arrastraba viejos conflictos por robos similares.
Con la información sobre la mesa, la Oficina Fiscal Nº 2 de Lavalle-Las Heras tomó cartas en el asunto y autorizó un allanamiento de urgencia.
Efectivos de la Policía Rural irrumpieron en el puesto sospechoso, ubicado a la altura del kilómetro 3.363 de la Ruta 40. Al ingresar al predio, la prioridad fue constatar el estado de los animales. Allí se logró el hallazgo de las cinco ovejas vivas, las cuales fueron reconocidas y puestas a salvo de forma inmediata.
En el mismo lugar, los uniformados encontraron los restos faenados (carne, cuero y vísceras) de la sexta oveja denunciada, lo que confirmó que el lugar funcionaba como un centro de faena ilegal.
Además, en el marco de la Ley Provincial 6.773, los uniformados intervinieron a otros 60 animales (entre caprinos y ovinos) y a cuatro caballos que no contaban con ningún tipo de documentación legal.