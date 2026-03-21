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Inseguridad en Mendoza

La Policía detuvo a un hombre armado en Las Heras y su cómplice escapó tras una persecución

Una vecina alertó al 911 sobre 2 sujetos que se habían arrojado a su patio desde una medianera. El detenido tenía una pistola con la numeración limada

Natalia Sosa Abagianos
Editado por Natalia Sosa Abagianos
El sujeto fue detenido este sábado a la madrugada en Las Heras.

El sujeto fue detenido este sábado a la madrugada en Las Heras.

Un hombre de 30 años fue aprehendido durante las primeras horas de este sábado en Las Heras, luego de ser sorprendido junto a un cómplice saltando por los patios de una vivienda. El sospechoso detenido fue interceptado por la Policía con un arma de fuego en su poder.

El hecho se originó cerca de las 3, cuando un llamado al 911 alertó sobre movimientos extraños en una propiedad ubicada en la calle Pedro Pascual Segura al 1.100.

La dueña de casa, que estaba durmiendo, relató a los efectivos de la Comisaría 36° que al salir al patio observó a 2 sujetos arrojándose desde una medianera colindante para huir con dirección a la calle Lencinas.

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Tras un operativo cerrojo, la Polic&iacute;a logr&oacute; detener a uno de los 2 sujetos que se arrojaron al patio de una vivienda en Las Heras.

Tras un operativo cerrojo, la Policía logró detener a uno de los 2 sujetos que se arrojaron al patio de una vivienda en Las Heras.

El detenido llevaba un arma

Con la descripción de los sospechosos, el personal policial desplegó rápidamente un operativo cerrojo en la zona.

A las pocas cuadras, los uniformados lograron dar con uno de los individuos. Al realizarle la requisa, descubrieron que llevaba entre sus pertenencias una pistola con la numeración limada, en estado deteriorado y sin el cargador colocado.

El detenido fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte, donde quedó a disposición de la Oficina Fiscal correspondiente.

En tanto, las autoridades continúan con las tareas de patrullaje para dar con el segundo sujeto involucrado, quien logró escapar del cerco policial.

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