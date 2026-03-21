La Policía detuvo a un hombre armado en Las Heras y su cómplice escapó tras una persecución

Policía móviles Seguridad Tras un operativo cerrojo, la Policía logró detener a uno de los 2 sujetos que se arrojaron al patio de una vivienda en Las Heras. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El detenido llevaba un arma

Con la descripción de los sospechosos, el personal policial desplegó rápidamente un operativo cerrojo en la zona.

A las pocas cuadras, los uniformados lograron dar con uno de los individuos. Al realizarle la requisa, descubrieron que llevaba entre sus pertenencias una pistola con la numeración limada, en estado deteriorado y sin el cargador colocado.

El detenido fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte, donde quedó a disposición de la Oficina Fiscal correspondiente.

En tanto, las autoridades continúan con las tareas de patrullaje para dar con el segundo sujeto involucrado, quien logró escapar del cerco policial.