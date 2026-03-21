Un hombre de 30 años fue aprehendido durante las primeras horas de este sábado en Las Heras, luego de ser sorprendido junto a un cómplice saltando por los patios de una vivienda. El sospechoso detenido fue interceptado por la Policía con un arma de fuego en su poder.
La Policía detuvo a un hombre armado en Las Heras y su cómplice escapó tras una persecución
Una vecina alertó al 911 sobre 2 sujetos que se habían arrojado a su patio desde una medianera. El detenido tenía una pistola con la numeración limada
El hecho se originó cerca de las 3, cuando un llamado al 911 alertó sobre movimientos extraños en una propiedad ubicada en la calle Pedro Pascual Segura al 1.100.
La dueña de casa, que estaba durmiendo, relató a los efectivos de la Comisaría 36° que al salir al patio observó a 2 sujetos arrojándose desde una medianera colindante para huir con dirección a la calle Lencinas.
El detenido llevaba un arma
Con la descripción de los sospechosos, el personal policial desplegó rápidamente un operativo cerrojo en la zona.
A las pocas cuadras, los uniformados lograron dar con uno de los individuos. Al realizarle la requisa, descubrieron que llevaba entre sus pertenencias una pistola con la numeración limada, en estado deteriorado y sin el cargador colocado.
El detenido fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte, donde quedó a disposición de la Oficina Fiscal correspondiente.
En tanto, las autoridades continúan con las tareas de patrullaje para dar con el segundo sujeto involucrado, quien logró escapar del cerco policial.