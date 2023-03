La familia de un hombre atropellado y abandonado en Lavalle pidió ayuda para esclarecer el hecho

Flavio, uno de los seis hermanos de Marcos Molina, expresó a Radio Nihuil: "Eran las 6.30 del domingo y me llamaron para ver si podía ir a ver el cuerpo, porque no sabían bien si era mi hermano. Llegué hasta la Ruta 142, donde fue el accidente, y era mi hermano que lo había atropellado un vehículo y no sabemos nada. Lo dejaron tirado ahí y queremos justicia, que se aclare porque esto no puede quedar así".