La esposa de "Piter" Morales quiso entrar al Polo Judicial pero la reconocieron y quedó presa

El Polo Judicial, donde detuvieron a Daiana Giménez.

El presunto rol de la pareja del "Piter" Morales

El "Piter" Morales Anisco saltó a la masividad este año, tras ser señalado como presunto instigador del ataque a tiros contra una niña de 11 años en Godoy Cruz. Tocaron la puerta de su casa, la nena abrió y se encontró de frente con un sujeto que llevaba la cara tapada. El hombre le disparó cuatro veces y la hirió en las piernas y en una mano. Los investigadores creen que el ataque pudo haber sido una represalia por un conflicto entre Morales y el padre de la nena.

Pero más allá de ese episodio, Morales ha sabido tener otras ocupaciones. La Justicia Federal sostiene que la organización que manejaba desde la cárcel habría lavado más de $1.200 millones obtenidos con la venta de drogas dentro del penal y con estafas virtuales.

Ahora, el expediente provincial por el que Giménez terminó detenida está a cargo del fiscal Juan Manuel Bancalari. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la banda del "Piter" ofrecía autos por el Marketplace de Facebook. En algunos casos eran vehículos robados con papeles truchos. En otros, se habría cobrado un adelanto por autos que ni siquiera existían y el comprador quedaba "de garpe".

Allá por 2020, todo eso se hacía -según la pesquisa- con una estructura piramidal y el "Piter" arriba de todos. Por eso se habla de una asociación ilícita compuesta por al menos seis personas. "Tenía un grupito de flacos que mostraban los autos, los publicaban, otros que los guardaban... hasta había escribanos que te firmaban el 08", confió una fuente vinculada a la causa.

En ese escenario, la pareja del "Piter" habría cumplido un rol de coordinadora. Dicen en las oficinas judiciales que se la intentó contactar y que, al no poder dar con ella, se libró la orden de captura.

Mientras tanto, trascendió que al menos dos de los señalados -Laura Hernández y Felipe Jurado- acordaron penas menores en juicios abreviados por encubrimiento y defraudación.

"Piter" Morales, uno de los presos más conocidos de Mendoza.

Por las estafas con autos, el "Piter" ya fue condenado. La Justicia unificó esa sentencia con las que recibió por homicidio y narcotráfico en una pena de 28 años y 3 meses de prisión. También están señalados en el expediente José Orlando Carvacho y Belén Quiroga.

Giménez, que también está involucrada en la causa federal por lavado de activos, sigue detenida en el expediente provincial por esas estafas con vehículos, a la espera de que un juez resuelva si queda en prisión preventiva.