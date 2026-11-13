Daiana Ayelén Giménez fue al Polo Judicial para declarar y terminó presa. La mujer, señalada como pareja de "Piter" Morales -uno de los presos más conflictivos de Mendoza-, quedó imputada por integrar una asociación ilícita y por los delitos de defraudación y encubrimiento en una causa en la que se investiga la venta trucha de autos.
La esposa de "Piter" Morales quiso entrar al Polo Judicial pero la reconocieron y quedó presa
Se trata de Daiana Ayelén Giménez, quien está señalada como intermediaria entre "Piter" Morales y sus subalternos. Los detalles, en esta nota
La sorpresa se produjo en la entrada del Polo. Cuando los policías la identificaron, saltó que tenía un pedido de captura. La detuvieron ahí mismo.
Fuentes judiciales confirmaron a Diario UNO que en las últimas semanas la fiscalía y la defensa barajaron la posibilidad de un juicio abreviado. El diálogo parece haberse demorado y ahora la acusada espera en una celda.
El presunto rol de la pareja del "Piter" Morales
El "Piter" Morales Anisco saltó a la masividad este año, tras ser señalado como presunto instigador del ataque a tiros contra una niña de 11 años en Godoy Cruz. Tocaron la puerta de su casa, la nena abrió y se encontró de frente con un sujeto que llevaba la cara tapada. El hombre le disparó cuatro veces y la hirió en las piernas y en una mano. Los investigadores creen que el ataque pudo haber sido una represalia por un conflicto entre Morales y el padre de la nena.
Pero más allá de ese episodio, Morales ha sabido tener otras ocupaciones. La Justicia Federal sostiene que la organización que manejaba desde la cárcel habría lavado más de $1.200 millones obtenidos con la venta de drogas dentro del penal y con estafas virtuales.
Ahora, el expediente provincial por el que Giménez terminó detenida está a cargo del fiscal Juan Manuel Bancalari. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la banda del "Piter" ofrecía autos por el Marketplace de Facebook. En algunos casos eran vehículos robados con papeles truchos. En otros, se habría cobrado un adelanto por autos que ni siquiera existían y el comprador quedaba "de garpe".
Allá por 2020, todo eso se hacía -según la pesquisa- con una estructura piramidal y el "Piter" arriba de todos. Por eso se habla de una asociación ilícita compuesta por al menos seis personas. "Tenía un grupito de flacos que mostraban los autos, los publicaban, otros que los guardaban... hasta había escribanos que te firmaban el 08", confió una fuente vinculada a la causa.
En ese escenario, la pareja del "Piter" habría cumplido un rol de coordinadora. Dicen en las oficinas judiciales que se la intentó contactar y que, al no poder dar con ella, se libró la orden de captura.
Mientras tanto, trascendió que al menos dos de los señalados -Laura Hernández y Felipe Jurado- acordaron penas menores en juicios abreviados por encubrimiento y defraudación.
Por las estafas con autos, el "Piter" ya fue condenado. La Justicia unificó esa sentencia con las que recibió por homicidio y narcotráfico en una pena de 28 años y 3 meses de prisión. También están señalados en el expediente José Orlando Carvacho y Belén Quiroga.
Giménez, que también está involucrada en la causa federal por lavado de activos, sigue detenida en el expediente provincial por esas estafas con vehículos, a la espera de que un juez resuelva si queda en prisión preventiva.
En pocas palabras
- Detención judicial: Daiana Ayelén Giménez fue capturada al ingresar al Polo Judicial tras poseer un pedido de captura vigente.
- Asociación ilícita: según la pesquisa, la acusada formaba parte de una banda liderada desde la cárcel por su pareja, el recluso "Piter" Morales.
- Modus operandi: la organización criminal realizaba estafas mediante la venta ficticia de vehículos a través de redes sociales y Marketplace.