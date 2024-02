La dueña del camping de El Carrizal dijo que vio por última vez a la mujer asesinada hace 6 días

La encargada del lugar contó que la mujer tenía alrededor de 40 años, que era de Godoy Cruz y que la conocía porque su padre había sido socio del club y que ella iba cada tanto. Hace dos semanas llegó con su pareja y se instalaron allí.

el carrizal rivadavia camping mujer muerta femicidio.jpg Una mujer fue encontrada muerta este viernes a la mañana en el camping Rivadavia, de El Carrizal. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

Detalló que ella se había ido y él se quedó tres días solo. El sábado ella volvió en colectivo y vio que el hombre la esperaba en la puerta del camping con una botella de agua.

La última vez que vio a la mujer con vida

"El sábado fue la última vez que la vi a ella. Nos llamó mucho la atención esta mañana el impresionante olor que se sentía en esa casilla. Pesamos que era un perro o un gato muerto, o quizá algo que habían tirado en la basura, pero vimos que había moscas en la ventana de la casilla", sostuvo Mary a Radio Nihuil. "Llamamos a la Policía y encontraron a la chica muerta alrededor de las 10.30".

"A él también lo vi por última vez el sábado. Se fue con un amgio, que es su socio, que lo llevó a comprar algo, pero lo conozco y seguro que no sabía nada de lo que estaba sucediendo", aseguró la dueña del camping Rivadavia.

accidente en moto el carrizal.jpg Los pesquisas trabajan en toda la zona para tratar de dar con la pareja de la mujer muerta, ya que investigan si se trató de un femicidio.

Relató que unos días antes había tenido un problema con la pareja de la mujer asesinada: "Tuvimos un intercambio de palabras con él y después vinieron a pedirme perdón porque querían seguir viniendo al camping. Él me faltó el respeto por una llamada de atención que le hice y el hombre fue muy agresivo, me trató muy mal. Ahí hablé con ella y le dije que si seguía el tema así no iba a entrar más al camping".

A pesar de este episodio, Mary sostuvo: "No sospeché nada en ningún momento que pasara algo. Se paseaban de la mano y nunca los escuché pelear".

Los pesquisas hicieron peritajes en el lugar e investigan si se trató de un femicidio. La pareja de la víctima que la abandonó en el lugar es intensamente buscado.