La brutal tragedia donde murió un hombre de 48 años: un joven manejaba borracho y le arrebató la vida

A pesar de la inmediata intervención de los servicios de emergencia del SAME, el personal médico y los bomberos que arribaron al lugar, constataron que el conductor del auto alcanzado falleció en el acto debido a las severas heridas provocadas por la violencia del accidente.

Accidente fatal y tragedia: quién era la víctima del accidente

El hombre que perdió la vida en el accidente fue identificado como Luis Álvarez, de 48 años. El hombre circulaba a bordo de su automóvil Honda Civic de color gris cuando se vio sorprendido por el brutal impacto por detrás que derivó en la tragedia.

La partida de Álvarez generó una honda consternación entre sus allegados. Mientras tanto, la causa judicial avanzó rápidamente sobre la responsabilidad del otro conductor involucrado, un joven de 21 años que sobrevivió al hecho y debió ser asistido con politraumatismos leves.

La mecánica del choque y la grave situación del conductor de 21 años

De acuerdo con las pericias preliminares realizadas por la Policía Científica en el lugar, el accidente se registró a la altura de la bajada de Ugarte, en la localidad de Olivos (partido de Vicente López).

Luis Álvarez transitaba a bordo de su Honda Civic cuando fue embestido desde atrás por una camioneta Honda CR-V conducida por el joven de 21 años.

La violencia del golpe catapultó al vehículo de la víctima hacia el muro divisorio de hormigón que separa las manos de la autopista.

Por la magnitud del choque, el automóvil de la víctima sufrió deformaciones severas y el conductor salió despedido del habitáculo hacia el pavimento.

La camioneta del joven comenzó a incendiarse a los pocos segundos, aunque el automovilista logró salir a tiempo antes de que las llamas consumieran la unidad.

Alcoholemia positiva del joven tras el accidente

Al ser sometido al test de alcoholemia, el control arrojó que el joven de 21 años manejaba con 1,05 gramos de alcohol por litro de sangre, más del doble del límite permitido al momento de la vigencia de la norma.

Como si fuera poco, las consultas en el registro de tránsito revelaron que el vehículo del imputado acumulaba un historial de al menos 24 infracciones previas por exceso de velocidad.