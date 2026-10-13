Desgarradora tragedia: quién es el hombre que bailaba en un balcón y murió al caer al vacío

El accidente provocó la alarma inmediata de los familiares y amigos que compartían el evento con él.

Tras llamados desesperados al servicio de emergencias local, profesionales de la salud acudieron rápidamente al lugar para brindarle las primeras atenciones médicas.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el fuerte impacto contra el suelo desde una altura considerable, los médicos no pudieron reanimarlo y constataron su muerte en el mismo sitio.

Investigación judicial en curso por la tragedia

Tras confirmarse la muerte del hombre, personal policial de la jurisdicción y peritos de la División Criminalística acudieron a la escena para preservar el lugar y realizar los levantamientos correspondientes.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción de turno de Catamarca. Si bien todas las declaraciones testimoniales recolectadas hasta el momento coinciden en que se trató de un trágico accidente doméstico mientras la víctima bailaba, las autoridades judiciales dispusieron la realización de peritajes en la estructura del balcón y la autopsia de rigor para descartar cualquier otra hipótesis y cerrar formalmente la investigación.