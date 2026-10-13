Lo que prometía ser una jornada de celebración y reencuentro familiar terminó en una tragedia desgarradora. Un hombre murió tras caer al vacío desde el balcón de una casa en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, mientras bailaba en medio de un festejo con sus allegados.
Desgarradora tragedia: quién es el hombre que bailaba en un balcón y murió al caer al vacío
La tragedia ocurrió cuando un hombre perdió el equilibrio y cayó al vacío desde un balcón mientras bailaba
El dramático episodio ocurrió en un inmueble ubicado en la capital de Catamarca. Según los primeros testimonios recabados por las autoridades, la víctima se encontraba disfrutando de la reunión cuando, en un momento de distracción y mientras bailaba cerca del límite del balcón, perdió el equilibrio y cayó precipitadamente a la superficie.
Tragedia en Catamarca: conmoción y desesperación
La víctima de la tragedia fue identificada como Javier Orlando Vargas, de 49 años. Su inesperada muerte causó una profunda conmoción entre sus allegados y en la capital de Catamarca.
El accidente provocó la alarma inmediata de los familiares y amigos que compartían el evento con él.
Tras llamados desesperados al servicio de emergencias local, profesionales de la salud acudieron rápidamente al lugar para brindarle las primeras atenciones médicas.
Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el fuerte impacto contra el suelo desde una altura considerable, los médicos no pudieron reanimarlo y constataron su muerte en el mismo sitio.
Investigación judicial en curso por la tragedia
Tras confirmarse la muerte del hombre, personal policial de la jurisdicción y peritos de la División Criminalística acudieron a la escena para preservar el lugar y realizar los levantamientos correspondientes.
La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción de turno de Catamarca. Si bien todas las declaraciones testimoniales recolectadas hasta el momento coinciden en que se trató de un trágico accidente doméstico mientras la víctima bailaba, las autoridades judiciales dispusieron la realización de peritajes en la estructura del balcón y la autopsia de rigor para descartar cualquier otra hipótesis y cerrar formalmente la investigación.
En pocas palabras
- Tragedia familiar: Hombre murió al caer de un balcón mientras bailaba en Catamarca.
- Causa del accidente: La víctima perdió el equilibrio en medio de un festejo y cayó al vacío.
- Investigación judicial: Se realizan peritajes y autopsia para determinar las causas exactas del accidente.