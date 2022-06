Investigan la muerte de un subteniente en una fiesta de iniciación en una Unidad Militar

El representante del Ministerio Público Fiscal, Mauro Casco, informó además que "no surgen factores externos en el deceso".

"El resultado del protocolo de autopsia, que determina la causal de muerte, señala que fue por broncoaspiración y la víctima no presentaba lesiones de ningún tipo", explicó el fiscal a Radio Dos.

En tanto, señaló que se está reuniendo toda la documentación de pruebas y pericias realizadas, incluido el protocolo de autopsia para ser elevado a la Justicia Federal.

Casco manifestó además que en el marco de la investigación "se tomaron siete testimoniales", entre ellas a sus dos compañeros de habitación y que "se ordenó un peritaje, inspección del lugar, croquis y la autopsia al cuerpo del joven".

En cuanto a los hechos, el fiscal detalló que "la víctima participaba de un asado de bienvenida, compraron queso y bebidas alcohólicas, como una reunión normal, esa es la información con la que se cuenta".

Señaló además que se comunicó con Ezequiel Chirino, padre de la víctima, y que "me relató que se produjo como un ritual de iniciación, que le habían hecho ingerir bebidas alcohólicas, no por voluntad propia y esos también son elementos de investigación".

Finalmente, consultado sobre obligaron a los jóvenes a meterse en la pileta, el fiscal respondió en diálogo con Radio Dos que "ninguna declaración afirma esta cuestión, debe corroborarse porque el padre me dio esta versión y se debe determinar en base a elementos probatorios y ya será una cuestión de la Justicia Federal".

Suspendieron a 11 oficiales

El Ejército, a través de su Secretaría General, comunicó este miércoles que el jefe del Estado Mayor de la fuerza, general de división Guillermo Olegario Pereda, "ordenó en forma inmediata, se instruyan las actuaciones de Justicia Militar tendientes a esclarecer el hecho y determinar las responsabilidades individuales que correspondan, en el marco de lo establecido en el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas".

"En función al citado cuerpo normativo, ya se ha procedido a la suspensión del servicio, en forma preventiva, de todo el personal involucrado en los hechos que son motivo de investigación, entre ellos 11 oficiales, ante la presunta comisión de faltas gravísimas", agregó.

Corrientes Unidad militar.jpg La Unidad del Ejército de Paso de los Libres, en Corrientes, donde el joven subteniente murió luego de una cena de bienvenida y por lo cual 11 oficiales fueron suspendidos

"Asimismo, en forma paralela a la investigación ordenada, el Ejército Argentino continúa a disposición del Juzgado Federal de Paso de los Libres, a los efectos de brindar toda la información que sea requerida, en el marco de las actuaciones judiciales correspondientes", concluyó el comunicado.

El hecho tuvo lugar el pasado domingo 19 de junio, en horas de la madrugada, el subteniente Matías Ezequiel Chirino, sufrió una descompensación, por el cual debió ser trasladado al hospital San José de Paso de los Libres, donde posteriormente falleció.

Ezequiel Chirino, padre del joven de 22 años, oriundo de la ciudad cordobesa de Río Cuarto, dijo este jueves que a su hijo "lo mataron" y que fue un hecho de "abuso de autoridad" de oficiales del Grupo de Artillería Nº 3 del Ejército Argentino, con sede en la ciudad distante a 370 kilómetros al sureste de la Capital provincial.

"Fue algo totalmente evitable"

Valentina Palma, novia de Matías Ezequiel Chirino, el subteniente del Ejército Argentino de 22 años que murió tras una cena de bienvenida en la Unidad Militar de Paso de los Libres, aseguró que su deceso "fue algo totalmente evitable", relató que el joven le temía a ese agasajo y pidió Justicia para que los responsables "paguen lo que tengan que pagar".

"Fue algo totalmente evitable, si no hubiese pasado esto, Mati estaría con nosotros, estaría feliz ahora", dijo Valentina en diálogo con C5N, y recordó que "desde que se recibieron, los chicos le temían a la bienvenida".

►TE PUEDE INTERESAR: Diego Maradona: enviaron a juicio a los ocho acusados por la muerte del astro

La autopsia determinó que el deceso se produjo por broncoaspiración, y al respecto, la joven indicó que "aspiro su vómito y cualquier persona en un estado normal hubiera reaccionado, pero Mati no pudo reaccionar".

Embed

Valentina explicó que los compañeros de su novio le relataron lo ocurrido durante la noche del sábado, cuando "los oficiales les exigían tomar, les ofrecían de sus vasos para que hagan fondo blanco".

"Sabían que no tenía otra opción. En el medio de este bautismo, los obligaron a que se tiren a la pileta, a que salgan, se cambien y sigan tomando y comiendo como si nada con el frío que hacía", aseguró Valentina y agregó que "si no hacían lo que les decían, en los cuatro años que les quedaban en Paso de los Libres el trato no iba a ser el mismo".

►TE PUEDE INTERESAR: Crimen en Mar del Plata: dolor, lágrimas e indignación en el velatorio del joven asesinado

Sobre este "ritual de iniciación", la joven aseguró que los oficiales habían obligado a los subtenientes a pagar el asado y dijo que en "las capturas del grupo de WhatsApp se puede ver cómo los oficiales detallan las marcas de las bebidas que querían y los cigarrillos, todo esto a bolsillo de los chicos".

"Sé que los compañeros no tienen idea de cómo llegaron a la habitación por el estado de ebriedad en el que estaban; simplemente se despertaron y a Matías estaban haciéndole RCP en el piso", narró Valentina.