Habló la nuera de la anciana que estuvo dos días encerrada: "Tomó agua de la mochila del baño para sobrevivir"

La anciana fue asaltada y encerrada en el baño por delincuentes que entraron a robar a su propiedad en Rivadavia, en la zona rural del distrito Los Campamentos el sábado en la tarde y recién el martes pudo salir del baño, gracias a un familiar que la auxilió.

"Mi suegra ahora está bien. Hay que agradecer que no la golpearon, que sólo la amenazaron con cortarle los dedos pero no lo hicieron. Durante 3 horas estuvieron haciendo desastres, buscando plata que ella no tenía y se llevaron efectos personales con valor sentimental más que otra cosa", dijo la nuera en declaraciones a Radio Nihuil.