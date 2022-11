Gatillo fácil: la policía mató a un hombre y 11 efectivos fueron desafectados de la fuerza

Según las fuentes, en el lugar se encontraba un hombre de 39 años, luego identificado como Esteban Bellido, quien se investiga si había ido a comprar estupefacientes. En esas circunstancias, esta persona resultó baleada por policías y murió camino a un hospital de la zona.

Ante esta situación intervino el fiscal de Homicidios de La Matanza, Gastón Duplaá, quien se hizo presente en el lugar, donde en la tarde de este lunes se produjeron incidentes, cuando vecinos del barrio atacaron un móvil policial y cortaron la ruta 3.

Es que, según los manifestantes, el hombre fallecido no tenía arma de fuego y no se enfrentó a los efectivos que aparentemente lo confundieron con un sospechoso.

Una fuente judicial explicó a Télam que, ante esta situación, se dispuso apartar a la fuerza bonaerense de la investigación y los peritajes están a cargo de los expertos de Gendarmería Nacional Argentina (GNA).

A su vez, el fiscal Duplaá dispuso la aprehensión de 11 policías de la UTOI por "homicidio", el secuestro de sus armas reglamentarias y de tres de los móviles utilizados.

En tanto, el cuerpo de la víctima, fue trasladado a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora donde se iba a realizar la autopsia.

Mientras que los pesquisas analizaban el sistema ABL de los patrulleros involucrados, el cual permite determinar su geolocalización y desplazamientos, entre otras cuestiones de interés para la causa.

Además, el fiscal se mantuvo hasta horas de la noche de este lunes en la escena del crimen con la recepción de testimoniales y en las próximas horas indagará a los policías aprehendidos.

Mientras tanto, desde la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense se dispuso la desafectación de los 11 efectivos, añadió una fuente de la fuerza.

Hasta el momento, en la escena del crimen los peritos no habían hallado un arma de fuego no policial que avale la hipótesis de un tiroteo entre el personal y el ahora fallecido, aunque las diligencias continuaban en el lugar.

Testimonio de los vecinos

Andrea, una vecina de la localidad de Virrey del Pino que estaba trabajando arriba del techo de su casa con su hijo y fue testigo del homicidio de Esteban Bellido, conocido como "El jujeño", contó al canal Todo Noticias que los policías entraron por una calle lindera al barrio, "dejaron los patrulleros afuera, y entraron disparando supuestamente para un allanamiento", aunque "no aprehendieron a nadie y solo tiraron".

"Parece que venían en busca de supuestos narcos, entraron disparando sin mirar nada. Es ahí cuando le tiran por la espalda al 'Juje'. No le dijeron nada, ni le dieron la voz de alto. No le dijeron nada para que se detenga o se tire al piso", relató la testigo

"No sabíamos por qué dispararon si él venía caminando. El 'Juje' no tenía armas, no tenía nada. Venía caminando porque había dejado su auto en el mecánico que está a la vuelta, le tiraron por la espalda y se muere en la puerta de mi casa, se ahoga con su propia sangre", detalló Andrea.

Tras asegurar que Bellido era "re laburador", la testigo dijo que "hubo entre 11 y 18 disparos" policiales y que declarará al respecto al ser citada por el fiscal Duplaá, quien en la mañana de este martes continuaba recabando elementos para incorporar a la causa, al tiempo que aguarda los resultados de los peritajes sobre las armas y las filmaciones de las cámaras de seguridad, encomendados a Gendarmería Nacional (GNA).