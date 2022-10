Femicidio: un hombre asesinó a balazos a su pareja y luego se suicidó

De acuerdo a las primeras averiguaciones, en la casa de ambos compartían se registró una fuerte discusión de la pareja en la cual el hombre cometió el femicidio empleando un arma de fuego y luego se mató.

Una hija de la víctima, que se identificó como Teresa, declaró ante las autoridades que presenció el momento en el que su padrastro, Ricardo Cardozo, de 69 años, le disparó en el torso a su madre, Dora Samaniego, de 79, tras lo cual escuchó detonaciones en otro sector de la vivienda.

A raíz de un llamado, efectivos de la Comisaría 6ª de Posadas llegaron al lugar, ingresaron a la casa y encontraron muertos a los dos integrantes de la pareja.

El médico policial que revisó los cuerpos determinó que el hombre presentaba una herida de bala en el lado derecho de la cabeza con orificio de salida, en la región temporal izquierda, mientras que la mujer tenía dos impactos en la zona izquierda del torso.

Integrantes de la Policía Científica realizaron las pericias de rigor y secuestraron un revolver calibre 32 hallado en la escena de los hechos.

Misiones asesinó a su pareja y se mató.jpg La pareja atendía una despensa en la casa que compartían en un barrio de la ciudad de Posadas. El femicidio y posterior suicidio sorprendió a los vecinos

Graciela, vecina de las víctimas, contó en dialogó con el diario El Territorio que “anoche, como todos los días, nos acostamos temprano y hoy yo no escuché nada. Yo salgo a las 5:30 a trabajar, casi no estoy en casa porque cada uno tenemos nuestras ocupaciones, somos vecinos pero no tenemos otra relación, no nos encontrábamos mucho”.

Y agregó: “Era una pareja mayor, ayer estaban en una reunión pero no de festejos con mucho ruido, estamos todos sorprendidos con todo lo que pasó. Hoy cuando salí a trabajar me encontré con todo el despligue policial pero no sabía qué había pasado y me enteré por los medios lo ocurrido. Ellos tenían un kiosco que atendían siempre en horario comercial pero no nos cruzábamos mucho”,

Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial para ser sometidos a las autopsias correspondientes en la causa por femicidio seguido de suicidio, que lleva adelante el juez de Instrucción 7 de Posadas, Miguel Mattos.