Encontraron muerto a Gian Mazzuchelli, el joven que se tiró a un arroyo en un barrio privado

El cuerpo, hallado por la División de Riesgos Especiales de la Policía Bonaerense, estaba a pocos metros de una de las orillas del canal, enredado en una rama.

Si bien circuló la versión de que el joven había asistido a una fiesta, su ex novia aseguró ante los medios de comunicación que en la noche del viernes Gian Mazzuchelli no había salido con amigos y que se había quedado en su casa. Su padre mantuvo la misma versión.

Las cámaras de seguridad captaron al joven de 17 años deambulando por las calles del barrio privado, saltando, bailando y girando. En un momento se le cae el celular pero aparentemente él no lo advierte.

Se cree que minutos después de eso, se tiró al agua.

Tras una búsqueda intensa que duró 48 horas, se encontró el cadáver del adolescente.

La investigación

El último que vio con vida a Gian Mazzuchelli fue un guardia de seguridad del barrio privado. Según declaró lo vio tirarse al agua e inmediatamente dio aviso a la Policía.

Sin embargo, Victoria, la ex novia del joven, denunció en TN que el guardia "escuchó cómo Gian se cayó al agua, lo vio, pero en vez de hacer algo, pensó que era un delincuente y nadie fue a ayudarlo, nadie fue a rescatarlo ni a hacer nada".

En otro de los videos de la cámara de seguridad se advierte al joven dentro del agua. Mientras que según la ex pareja hay otro, que no será dado a conocer públicamente porque es una "falta de respeto para la familia" en el que se lo ve tirándose al arroyo.

Gian Mazzuchelli arroyo barrio privado 1.jpg Una de las cámaras de seguridad captó el momento en el que Gian Mazzuchelli estaba en el arroyo del barrio privado de Villa La Ñata, Tigre

"Se sabe que está en el río porque lo vieron por las cámaras, hay un video de él saltando al río porque hay cámaras ahí que los vigilantes tenían que estar mirando. No es ninguna suposición, no es que se cree porque haya dejado las zapatillas o la remera en la orilla, está grabado cuando se tira, pero nadie lo va a ver porque sería una falta de respeto total para la familia. Está guardado", dijo Victoria.

Con la confirmación de la muerte de Gian Mazzuchelli, la investigación se enfoca en las medidas de seguridad del barrio.

"Salió y se fue caminando para la parte del río, que está abierto. No es una laguna artificial, es un canal que da directamente al río. Es super peligroso y profundo. No está cercado, no está vigilado, no hay nadie cubriendo esa parte y hay cámaras que los guardias tendrían que haber estado mirando, pero nadie estaba controlando lo que pasaba, nadie se hizo cargo", se quedó la ex.

Silvia, una vecina de Santa Catalina , señaló a su vez que hace un año que presentan notas a la administración por las fallas del sistema de vigilancia.

"El chico no es el punto, el punto es que sí se lo vio. Un buen sistema de seguridad tiene que estar a los dos minutos ahí porque eran las 3 de la mañana, uno no sabe si es una persona del barrio o si es un intruso", advirtió la mujer.

La investigación está a cargo de la fiscal Laura Capra. Se esperan los resultados de la autopsia del joven y de los estudios toxicológicos.