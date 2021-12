Encontraron muerta a una joven que sufrió una violación grupal

De hecho, desde que denunció lo sucedido tras ser invitada al cumpleaños de una vecina, a la que había ayudado, no dejó de sufrir hostigamientos. Incluso llegó a realizar 30 denuncias contra los acusados y sus familiares, que no dejaron de atacarla desde que acudió a la Policía para exponer a sus presuntos violadores.

Cómo fueron los hechos

La violación, según la denuncia, ocurrió en diciembre de 2016.

"Estaba con mi mamá y mi papá en mi casa, y vino la sobrina de los dueños de la casa de enfrente, con la que jugábamos cuanto éramos chicas. Una semana antes del cumpleaños, ella me pidió trabajo, yo era telemarketer en Ford, y le dije que sí, que me dé su currículum. Me dijo que sí y aprovechó para invitarme a la fiesta de cumpleaños", contó la joven hace un tiempo en una entrevista televisiva.

Según narró, su vecina fue a buscarla tres veces, ya que en las dos primeras se negó ya que no era cercana a ellos.

"Cuando voy, el primo de ella, uno de los violadores, me dio una bebida que yo creo que ahí estaba la droga. De ahí en adelante empecé a sentirme mal, mareada, se me acerca otro de los violadores, que es el que me habló y me volvió loca toda la noche, y desde ahí recuerdo poco y nada", dijo.

Abuso en manada

Una vez que fue drogada, la joven denunció que la llevaron hacia una camioneta y luego al domicilio de uno de los acusados.

"Yo recuerdo que eran más de cinco (personas) porque vi sombras y siluetas pero no sé quiénes son. Los únicos que reconozco son los cinco de la foto (que tenía en su mano).. En mis recuerdos sé que eran más, pero no sé quiénes son", agregó.

De acuerdo con los medios locales, tres hombres, de 29, 30 y 40 fueron detenidos poco después del supuesto abuso sexual, mientras que otros dos fueron capturados por la Policía recién en 2019. Todos ellos se encuentran a disposición de la Justicia y deberán enfrentar un juicio que comenzaría en marzo próximo.

Pero las detenciones solo provocaron el hostigamiento de los familiares de los acusados. Habrá que esperar a ver que sucede en el juicio para saber si quedará todo impune o si habrán condenas.