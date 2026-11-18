Un hombre de 34 años que habría caído en el canal Cacique Guaymallén a la altura de la rotonda del Avión, habría sido encontrado al mediodía de este miércoles. El hecho ocurrió avanzada la tarde del martes, y fue visto por las cámaras de seguridad previo a tirarse al agua. Se desplegó un importante rastrillaje hasta que hallaron un cuerpo cerca del barrio Los Plumerillos (este barrio Ujemvi).
Encontraron el cuerpo de un hombre y creen que es el que había caído al Cacique Guaymallén
El hallazgo del cuerpo ocurrió en el barrio Los Plumerillos, en Las Heras, e investigan si es el hombre que habría caído el martes al canal Cacique Guaymallén
Cómo comenzó la búsqueda del hombre en el canal Cacique Guaymallén
Según el testimonio de un empleado municipal a la Policía, el hombre corría en dirección al canal. Poco después, unos chicos que pasaban en bicicleta le advirtieron al trabajador que una persona era arrastrada por el agua, y avisó de inmediato al 911.
A partir de esa alerta, se organizó un operativo de búsqueda con participación de la Policía, Bomberos y equipos de drones. También se analizaron las cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir lo sucedido.
En las imágenes se pudo observar a un hombre que se acercó a la baranda del canal y cruzó hacia la orilla. Sin embargo, las grabaciones no permitieron confirmar si se había arrojado al cauce.
Las tareas de búsqueda se suspendieron durante la noche del martes debido a la escasa visibilidad y a las condiciones de seguridad del lugar. El operativo se retomó este miércoles a las 8, con la intervención de la Unidad Investigativa Departamental (UID), hasta que finalmente se produjo el hallazgo del cuerpo cerca del mediodía.
En pocas palabras
- Hallazgo del cuerpo: fue encontrado este miércoles el cadáver del hombre de 34 años buscado en el canal Cacique Guaymallén.
- Despliegue de búsqueda: la Policía y Bomberos organizaron un operativo tras la alerta de un trabajador municipal.
- Análisis de cámaras: las grabaciones mostraron al hombre acercándose a la baranda del canal antes de desaparecer.