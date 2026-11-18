Cómo comenzó la búsqueda del hombre en el canal Cacique Guaymallén

Según el testimonio de un empleado municipal a la Policía, el hombre corría en dirección al canal. Poco después, unos chicos que pasaban en bicicleta le advirtieron al trabajador que una persona era arrastrada por el agua, y avisó de inmediato al 911.

A partir de esa alerta, se organizó un operativo de búsqueda con participación de la Policía, Bomberos y equipos de drones. También se analizaron las cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir lo sucedido.