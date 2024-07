En el caso Loan declaran dos testigos clave, entre ellos el chofer del senador

►►TE PUEDE INTERESAR: Caso Loan: liberaron al expolicía Francisco Méndez, uno de los apuntados por Laudelina

Dentro del rodado se habría producido la amenaza contra ella para que declare sobre un presunto homicidio accidental del menor, tras ser arrollado por el ex capitán de navío Carlos Pérez y la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava.

Ese mismo día la jueza citó a declaración testimonial al viceintendente de 9 de Julio por el tema del hallazgo de huellas del pequeño desaparecido en el campo, donde después se encontró el botín.

En las últimas horas se conoció que la magistrada dispuso la liberación del ex policía e "informante" del comisario Walter Maciel Francisco Amado Méndez, a quien habían detenido bajo ciertas sospechas el miércoles 17 de julio.

El Juzgado Federal de Goya informó no tener pruebas para sospechar o presumir alguna participación de Méndez en el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor de edad y se le dictó la falta de mérito.

De todas maneras, seguirá vinculado a la causa y quedará a disposición de cualquier requerimiento posterior.

Por lo tanto, ahora son siete los detenidos con prisión preventiva: Laudelina Peña, tía de Loan; el comisario Maciel (ex jefe de la comisaría de 9 de Julio); el ex marino Carlos Pérez y su esposa la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; Antonio Benítez, esposo de Laudelina y tío político del nene; y la pareja compuesta por Mónica Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez, ambos amigos de Benítez.

Caso Loan: Prohíben exponer a los menores que iban al naranjal con Loan

Otra medida dispuesta por la Justicia en torno al caso es la prohibición de exponer a cualquiera de los cinco menores que figuran nombrados en la investigación.

Se trata de los nenes que estuvieron junto a Loan el día de la desaparición en la zona del monte adonde supuestamente fueron a buscar naranjas.

De esta forma se ordenó "a las partes intervinientes en el proceso y a toda persona que por su función o participación tuviera acceso a las actuaciones, se abstengan de revelar a terceros y especialmente a los medios masivos de comunicación, acerca de los actos procesales, datos y/o pruebas colectadas en el marco de esta investigación relacionada con los menores de edad".

"Los medios masivos de comunicación locales y nacionales que en ocasión de informar se abstengan de publicar y/o difundir la imagen y/o el nombre de los menores de edad, con excepción de la víctima", se agregó.

El pedido de esta medida la había realizado la asesora de Menores Rosana Marini a partir de la difusión de imágenes en medios televisivos de uno de los menores en ocasión de hablar en Cámara Gesell.

Rechazaron investigar al abogado Fernández Codazzi

Además, el Juzgado rechazó el pedido de detención, indagatoria y allanamiento de la vivienda del abogado José Fernández Codazzi, quien fue denunciado por Laudelina.

La tía de Loan dijo que ese letrado la obligó a impulsar judicialmente la hipótesis de que el chico fue atropellado por la camioneta de Pérez y Caillava.

La solicitud fue presentada por el abogado Fernando Burlando, representante de la mamá y los hermanos de Loan.

Sin embargo, fue rechazada por Pozzer Penzo, quien adujo: "Toda vez que a mi criterio en autos no existen el grado de sospecha requerido para citarlo a indagatoria y en consecuencia tampoco para detenerlo".