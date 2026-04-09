El violento accidente que sufrió un reconocido actor argentino al desmayarse mientras manejaba

pfening actor El actor Guillermo Pfening.

Cómo fue el accidente del actor Guillermo Pfening

Pfening contó que antes del vuelco había dejado a su hija en el colegio y comenzó a sentirse mal durante el trayecto. “Frené en un bar, me mojé la cara, me sentí un poco mejor y arranqué. Cinco cuadras después me encuentro con el auto dado vuelta. O sea, me desvanecí”, detalló.

Tras permanecer internado durante toda la jornada para realizarse controles, los resultados no arrojaron anomalías en el actor. “No tengo absolutamente nada, ni del corazón, ni tuve un aneurisma ni nada”, aseguró.

El artista, de importante trayectoria en en cine, teatro y televisión, indicó que el accidente podría estar relacionado con el cansancio acumulado: “Vengo medio cansado, trabajando y un poco de noche”.

vuelco pfening El vuelco que sufrió Guillermo Pfening. Afortunadamente no sufrió lesiones de gravedad. Foto: redes

Finalmente, Pfening confirmó que se encuentra en buen estado general y fuera de peligro, aunque remarcó las consecuencias materiales del accidente: “El auto hecho bosta, pero yo estoy bien”.

Quiés es Guillermo Pfening

El cordobés Guillermo Pfening es un reconocido actor y director de cine, nacido en 1978. Es destacado por su trayectoria en teatro, televisión y cine. Protagonizó películas como Nadie Nos Mira y series como Espartanos, además de dirigir sus proyectos.