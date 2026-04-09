El reconocido actor argentino Guillermo Pfening sufrió un accidente este miércoles en el barrio de Núñez, en la Ciudad de Buenos Aires. El hecho ocurrió cuando el vehículo que conducía volcó luego de chocar contra un auto estacionado. Según relató, el siniestro se produjo tras desmayarse mientras manejaba, lo que le hizo perder el control del rodado.
El violento accidente que sufrió un reconocido actor argentino al desmayarse mientras manejaba
El actor argentino sufrió un accidente con choque y vuelco en la Ciudad de Buenos Aires luego de perder el conocimiento. Los detalles
Tras el violento episodio, personal del SAME acudió al lugar para asistirlo y dispuso su traslado al Hospital Pirovano, donde permaneció bajo observación médica. Afortunadamente, Pfening no sufrió lesiones de gravedad y tras algunos controles continuó la recuperación en su domicilio.
En ese sentido, en declaraciones a Teleshow, el actor llevó tranquilidad sobre su estado de salud: “Estoy bien. Básicamente estoy bien. No me pasó nada”, expresó, aunque señaló que el vehículo quedó “bastante destrozado”.
Cómo fue el accidente del actor Guillermo Pfening
Pfening contó que antes del vuelco había dejado a su hija en el colegio y comenzó a sentirse mal durante el trayecto. “Frené en un bar, me mojé la cara, me sentí un poco mejor y arranqué. Cinco cuadras después me encuentro con el auto dado vuelta. O sea, me desvanecí”, detalló.
Tras permanecer internado durante toda la jornada para realizarse controles, los resultados no arrojaron anomalías en el actor. “No tengo absolutamente nada, ni del corazón, ni tuve un aneurisma ni nada”, aseguró.
El artista, de importante trayectoria en en cine, teatro y televisión, indicó que el accidente podría estar relacionado con el cansancio acumulado: “Vengo medio cansado, trabajando y un poco de noche”.
Finalmente, Pfening confirmó que se encuentra en buen estado general y fuera de peligro, aunque remarcó las consecuencias materiales del accidente: “El auto hecho bosta, pero yo estoy bien”.
Quiés es Guillermo Pfening
El cordobés Guillermo Pfening es un reconocido actor y director de cine, nacido en 1978. Es destacado por su trayectoria en teatro, televisión y cine. Protagonizó películas como Nadie Nos Mira y series como Espartanos, además de dirigir sus proyectos.