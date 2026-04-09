Un mendocino fue atropellado cuando volvía de la Difunta Correa y el conductor escapó

El hijo de la víctima explicó que una pareja lo encontró inconsciente en la vera de la ruta alrededor de las 00.30 del viernes y llamó al 911. Sin embargo, no hay precisiones sobre el horario exacto del accidente. En el lugar lo único que hallaron fue una óptica que podría estar vinculada al vehículo que lo embistió, aunque hasta el momento no hay información sobre el paradero del conductor.

Además, contó a Canal 7 que la familia estuvo en San Juan acompañándolo, pero tuvo que regresar a Mendoza por razones laborales.