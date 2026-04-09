Ariel Carrizo, un albañil mendocino de 48 años, está internado en terapia intensiva en el hospital Rawson de San Juan después de ser atropellado en la Ruta 20 cuando regresaba de la Difunta Correa, donde había ido a cumplir una promesa en bicicleta. El conductor que lo chocó aparentemente se fugó sin prestarle auxilio.
Un mendocino fue atropellado cuando volvía de la Difunta Correa y el conductor escapó
Ariel Carrizo, de 48 años, está grave en el hospital Rawson tras ser atropellado. Hallaron una óptica que podría ser del auto del conductor que se fugó
El hijo de la víctima explicó que una pareja lo encontró inconsciente en la vera de la ruta alrededor de las 00.30 del viernes y llamó al 911. Sin embargo, no hay precisiones sobre el horario exacto del accidente. En el lugar lo único que hallaron fue una óptica que podría estar vinculada al vehículo que lo embistió, aunque hasta el momento no hay información sobre el paradero del conductor.
Además, contó a Canal 7 que la familia estuvo en San Juan acompañándolo, pero tuvo que regresar a Mendoza por razones laborales.
"Las personas que encontraron a mi papá lo vieron al costado de la ruta, inconsciente. Él está en terapia intensiva, en estado crítico y eso es lo único que nos han dicho. Pedimos que nos pasaran los partes médicos por teléfono, dijeron que sí y no nos informaron nada", relató.
La familia del hombre atropellado tampoco tiene novedades de la fiscalía sobre el caso ni información sobre las posibles vías de escape del conductor fugado. Este jueves viajará un familiar para estar presente en el primer parte médico del día.