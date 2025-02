Hablar de asesino serial en Estados Unidos es algo inusualmente normal o frecuente. Pero en otros países, como por ejemplo en Argentina, no hay casos que abunden. De hecho, el tal vez mayor homicida en la historia de este país no es ni siquiera tan conocido. Se trata del apodado "Vampiro de la Ventana", con una historia más que particular debido a la forma en que ultimada a sus víctimas.