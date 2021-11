El terrorífico audio de un femicida: "La cagué matando, le metí más de 20 puñaladas"

"Miguel te voy a comentar a vos nomas viejo, somos amigos de toda la vida. No me vas a ver por 10 o 11 años, la cagué matando a la Sandra. Quiero que le avises a Darío. Me voy presentando a la Comisaría, le metí como más de 20 puñaladas. De verdad Miguel, no te voy a mentir. Me va a doler en el alma dejarlos, avisale al Gandigo porque no voy a aparecer por vario tiempo, la cagué matando a la Sandra (sic)", manifestó el femicida que fue identificado como Rubén Aguirre, mientras que la víctima se trató de Sandra Fleyta.