El incendio de un Ford Taunus en la Costanera provocó cortes de tránsito y el trabajo de Bomberos

El incendio y su impacto en el tránsito en Costanera

El incidente provocó una gran congestión vehicular en la Costanera, especialmente para quienes circulaban en dirección de norte a sur. El auto incendiado y los equipos de emergencia ocupaban el carril derecho, lo que generó demoras y la necesidad de que los conductores extremaran las precauciones.

auto incendio 2 Las llamas en plena Ciudad de Mendoza. Foto: Matías Pascualetti

A pesar de la intensidad del fuego y los daños materiales en el automóvil, se confirmó que los ocupantes del Ford Taunus se encuentran bien y "están fuera de peligro", según el reporte desde el lugar de los hechos.

El operativo se concentró específicamente en la zona de Costanera y Corrientes, donde la presencia de la policía se sumó a la de los bomberos para asegurar el área y facilitar las tareas. La rápida acción fue fundamental para evitar que el fuego se propagara o causara mayores inconvenientes en la concurrida vía.

Las autoridades continúan trabajando para normalizar completamente el tránsito y retirar el vehículo afectado. Se recomienda a los conductores que transiten por la zona que mantengan la precaución y respeten las indicaciones del personal de seguridad para evitar nuevos incidentes y permitir el flujo ordenado de vehículos.

