El incendio de un auto, que se registró este lunes por la mañana en la Costanera, a la altura de calle Corrientes de Ciudad, dirección norte-sur, provocó preocupación, cortes de tránsito y el trabajo rápido de Bomberos, quienes sofocaron las llamas.
El incendio de un Ford Taunus en la Costanera provocó cortes de tránsito y el trabajo de Bomberos
Un Ford Taunus se incendió a la altura de calle Corrientes, generando un importante operativo de emergencia y congestión vehicular
Es que un Ford Taunus se prendió fuego, aparentemente por problemas eléctricos, requiriendo la rápida intervención de Bomberos y personal policial para controlar la situación y gestionar el tránsito en una de las arterias viales más importantes del Gran Mendoza.
El periodista de Radio Nihuil, Matías Pascualetti, reportó desde el lugar que los bomberos llegaron para apagar el fuego en el vehículo. Según su observación, el rodado presentaba "el motor totalmente quemado", lo que indica la magnitud del incendio que afectó la estructura del coche.
El incendio y su impacto en el tránsito en Costanera
El incidente provocó una gran congestión vehicular en la Costanera, especialmente para quienes circulaban en dirección de norte a sur. El auto incendiado y los equipos de emergencia ocupaban el carril derecho, lo que generó demoras y la necesidad de que los conductores extremaran las precauciones.
A pesar de la intensidad del fuego y los daños materiales en el automóvil, se confirmó que los ocupantes del Ford Taunus se encuentran bien y "están fuera de peligro", según el reporte desde el lugar de los hechos.
El operativo se concentró específicamente en la zona de Costanera y Corrientes, donde la presencia de la policía se sumó a la de los bomberos para asegurar el área y facilitar las tareas. La rápida acción fue fundamental para evitar que el fuego se propagara o causara mayores inconvenientes en la concurrida vía.
Las autoridades continúan trabajando para normalizar completamente el tránsito y retirar el vehículo afectado. Se recomienda a los conductores que transiten por la zona que mantengan la precaución y respeten las indicaciones del personal de seguridad para evitar nuevos incidentes y permitir el flujo ordenado de vehículos.
* Esta noticia fue elaborada con la ayuda de herramientas de IA y controlada por periodistas profesionales de Diario UNO.