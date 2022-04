El hijo del periodista Eduardo Aliverti fue detenido, y deberá pasar 3 años y 6 meses en prisión

García Aliverti, entonces, se presentó este lunes en el Juzgado y quedó detenido para cumplir la condena a 3 años y medio por el crimen ocurrido el 17 de febrero del 2013.

Aquel día, el hijo del periodista atropelló y arrastró por 17 kilómetros en el capot de su coche a Reinaldo Rodas, quien circulaba en bicicleta por la Panamericana.

Condena Aliverti accidente.jpg Pablo García Aliverti atropelló y mató a un vigilador que iba a su trabajo en bicicleta, en la Panamericana, y lo llevó 17 kilómetros cargado en el capot de su automóvil

Este lunes, García Aliverti fue trasladado a la Comisaría 1ª de San Isidro donde allí quedará alojado a la espera de un cupo en el Servicio Penitenciario Bonaerense. Si bien la condena fue en 2017, la detención llegó 5 años después porque no estaba firme.

Esa cuestión quedó definida el jueves pasado, cuando la Corte rechazó el último recurso de apelación presentado por la defensa de Aliverti contra el fallo de la Cámara de Casación que le había reducido la condena original de 4 años de cárcel a sólo 6 meses.

Rodas, de 53 años, fue atropellado por García a la altura del kilómetro 52,5 de la autopista Panamericana, cuando se dirigía en bicicleta hacia su trabajo como vigilador, en el country Mapuche.

El joven locutor acababa de salir de un boliche de Pilar, cuando embistió con su Peugeot 504 a Rodas y luego del accidente, sin frenar, condujo unos 17 kilómetros hasta un peaje, con el cuerpo de la víctima sobre el automóvil.

Las pericias indicaron que García Aliverti conducía con 1,45 gramos de alcohol en sangre, casi el triple del dosaje máximo permitido.

Aldo Rodas, hermano de Reinaldo, dijo en aquel momento a Télam, tras conocer el fallo de la Corte Suprema, que “nosotros no aceptamos ningún arreglo, sólo queríamos que se cumpla con la ley y que este tipo de hechos no quede como un mal ejemplo para la sociedad. Para que manejar borracho, atropellar y matar no quede impune. Esto debería quedar como precedente, independientemente que se trata del hijo de una persona poderosa”.

La querella pidió la pena de 15 años, la fiscal del Tribunal Oral Número 6 de San Isidro, María Inés Domínguez, consideró que cabría una condena de 4 años de prisión por el cargo de "homicidio culposo".