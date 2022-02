-No, para nada. Siempre compartíamos las cosas. Yo personalmente nunca tuve problemas de ese tipo. Por eso quiero aclarar que ni defiendo ni acuso a nadie; porque la verdad es que la gente puede cambiar mucho con el tiempo y yo fui su pareja hace 10 años.

Y luego Ojeda cuenta el episodio de las tortitas.

Raúl-Ojeda.jpg Ojeda vive en Paraguay y aseguró que "no guarda rencores" al referirse al caso de la supuesta envenenadora de Guaymallén y a su entorno.

¿Un testigo que se salvó?

Ojeda recuerda que cuando residía en Mendoza trabajaba como encargado de una importante zapatería y ganaba bien. "La conocí a ella en una tienda de ropa y así empezamos a estar juntos. Sin embargo, llegado un momento discutíamos mucho por asuntos económicos, no solamente con ella sino con gente de su entorno", dice.

Y recalca: "Igual por favor poné que no guardo rencores".

-¿Pero cuál fue el detonante para que usted se alejara? ¿Hubo algún episodio de violencia?

-Violencia directa no sufrí. Yo me tuve que ir de la provincia porque Karen vivía en un ambiente donde algunas personas estaban muy interesadas por temas de plata. Por eso me abrí. Sentí que mi vida corría peligro y un día me inventé que salía a comprar tortitas para el té a las cinco de la tarde y nunca más regresé.

-¿Y se fue así, sin avisar?

-Fue la forma que encontré para salir de esa casa -vivíamos juntos en lo de su familia- y no terminar mal. Es más, hice un viaje de 3.000 kilómetros hasta Paraguay pero cambié de autobuses en el medio, porque me preocupaba que pudieran rastrearme. Y eso que perdí mucho al irme, eh. Desde lo económico pero también desde lo afectivo, porque allá en Mendoza está mi hija, que hasta hace unos días vivía en lo de Karen.

-¿Va a pedir la tenencia de la niña?

-Lo voy a intentar porque sé que empiezan las clases el lunes y no sé en qué condiciones está esa niña. Por supuesto, lo haré desde el punto de vista judicial y sin ningún tipo de situación forzada. No quiero criticar a nadie, te repito. Y sé que va a ser duro porque hay familiares de ella que mucho no me quieren.

Karen Oviedo 3.jpg Ojeda dice que Rolando Ángel Aquino, que figura en la foto junto a la detenida Karen Oviedo y murió presuntamente envenenado, le pidió que no mantuviera ningún tipo de contacto.

"Él pidió que no nos comunicáramos"

El entrevistado asegura que desde que nació la niña que concibió junto a Karen, la madre de él, que vive en Europa, envió dinero para solventar algunos gastos de la pequeña.

"Hace ocho meses eso cambió. Este hombre -se refiere a Rolando Ángel Aquino, quien sería la víctima de la acusada- le escribió a mi madre y le dijo: 'hola señora, soy la pareja de Karen y le pido que por favor que dejen de contactarse porque nosotros no necesitamos nada y no queremos tener más comunicación".

Ojeda dice que desde ese día no había vuelto a recibir información sobre su ex y la hija que tienen en común. Se cortó el vínculo. Hasta el miércoles por la noche, cuando leyó el mensaje de Whatsapp donde le preguntaban si la llamada "envenenadora de Guaymallén" era su ex.