La ciudad de Rosario atraviesa momentos de conmoción tras el hallazgo de dos jóvenes sin vida en diferentes domicilios. Aunque inicialmente el caso figuró como una muerte en investigación, el avance de las pericias policiales cambió el rumbo de la causa. Actualmente, la justicia trabaja sobre la hipótesis de un femicidio seguido de suicidio, cometido por un estudiante universitario contra su pareja de 22 años.
"Él era muy celoso y muy tóxico": así describen al supuesto femicida de Rosario
Una amiga de la joven fallecida en Rosario detalló que la víctima vivía en una relación violenta y buscaba terminar el noviazgo con el supuesto femicida
El vínculo sentimental entre Sophia Civarelli y Valentín Alcida comenzó en el año 2025. Ambos cursaban sus estudios en la Universidad Nacional de Rosario, pero la convivencia en un departamento del barrio Lourdes escondía una realidad distinta a la pública. Una amiga cercana a la víctima aportó datos claves sobre la relación que mantenían, al describir un entorno de control y agresiones constantes por parte del joven.
Según el testimonio de una allegada llamada Coty, el sospechoso ejercía una manipulación extrema sobre Sophia. La testigo recordó conversaciones donde la víctima admitía episodios de violencia. En esos relatos, ella explicaba que “él era violento, que cuando discutían él se ponía como agresivo, pero no para ella, sino que se encerraba en el baño, golpeaba las paredes del baño, se golpeaba él a la cara”.
Una convivencia marcada por el rasgo tóxico
La amiga de la joven asesinada fue contundente al definir la personalidad del presunto agresor. Durante sus declaraciones a la prensa local, Coty manifestó que Alcida presentaba conductas posesivas. “Él era muy celoso y muy tóxico. Como que la quería solamente para él, no la quería compartir”, sentenció la mujer al reconstruir el calvario que atravesaba su compañera de estudios antes del desenlace fatal.
La fiscalía a cargo de Carla Ranciari ordenó diversas medidas técnicas para confirmar la mecánica del crimen. Los investigadores analizaron los teléfonos celulares de la pareja y realizaron peritajes en la escena del hecho, ubicada en la calle 3 de Febrero. El protocolo de femicidio rige ahora todas las actuaciones del Instituto Médico Legal para determinar con precisión cómo ocurrió el fallecimiento de Civarelli.
El sospechoso murió poco después de la joven en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. El muchacho se arrojó al vacío desde un edificio cercano tras cometer, presuntamente, el asesinato en el departamento que compartían. La justicia mantiene bajo reserva algunas pruebas adicionales, mientras el entorno de Sophia asegura que ella planeaba su independencia económica para alejarse definitivamente de esa relación dañina.