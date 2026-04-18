"Él era muy celoso y muy tóxico": así describen al supuesto femicida de Rosario

Una convivencia marcada por el rasgo tóxico

pareja femicidio La investigación ahora se enfoca en el posible femicidio de Sophia Civarelli a manos de su pareja, Valentín.

La amiga de la joven asesinada fue contundente al definir la personalidad del presunto agresor. Durante sus declaraciones a la prensa local, Coty manifestó que Alcida presentaba conductas posesivas. “Él era muy celoso y muy tóxico. Como que la quería solamente para él, no la quería compartir”, sentenció la mujer al reconstruir el calvario que atravesaba su compañera de estudios antes del desenlace fatal.

La fiscalía a cargo de Carla Ranciari ordenó diversas medidas técnicas para confirmar la mecánica del crimen. Los investigadores analizaron los teléfonos celulares de la pareja y realizaron peritajes en la escena del hecho, ubicada en la calle 3 de Febrero. El protocolo de femicidio rige ahora todas las actuaciones del Instituto Médico Legal para determinar con precisión cómo ocurrió el fallecimiento de Civarelli.

El sospechoso murió poco después de la joven en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. El muchacho se arrojó al vacío desde un edificio cercano tras cometer, presuntamente, el asesinato en el departamento que compartían. La justicia mantiene bajo reserva algunas pruebas adicionales, mientras el entorno de Sophia asegura que ella planeaba su independencia económica para alejarse definitivamente de esa relación dañina.