El desesperado audio de la profesora de inglés apuñalada

Los últimos audios de Paola Tacacho antes de morir asesinada por su acosador en la calle

“Me quiero sentir por fuera de esto, sé que no me tiene que molestar, sé que son mensajes vacíos que no tienen sentido, sé que físicamente el chabón no me va a hacer nada, pero no puedo evitar ponerme loca cuando me llegan, me arruinan el día”. Así se refería Paola Tacacho al acoso sistemático de Mauricio Parada Parejas, el hombre de 32 años que había sido su alumno en la carrera de traductorado de inglés en 2015 y que el viernes pasado la siguió cuando salió del gimnasio, la asesinó de seis puñaladas y se suicidó en plena calle.