Issei Sagawa crimen japón francia 2.jpg

El Caníbal de París

En 1981, Issei Sagawa invitó a cenar a Renée Hartevelt, una compañera de estudios holandesa, a su apartamento. Allí, le disparó por la espalda y luego procedió a cometer actos de canibalismo con su cuerpo.

Durante los siguientes días, el autor del crimen documentó meticulosamente sus acciones en un diario, describiendo con detalle gráfico los actos que cometió. Finalmente, intentó deshacerse de los restos de Hartevelt en un lago cercano, pero fue descubierto por la policía.

Issei Sagawa crimen japón francia 4.jpg

El oriundo de Japón fue arrestado y acusado de asesinato. Todo apuntaba a que el caso terminaría en una prisión perpetua. Sin embargo, hubo un giro inesperado cuando los psiquiatras franceses lo declararon legalmente demente e incapaz de ser juzgado. Fue internado en un hospital psiquiátrico, pero luego fue extraditado a Japón, donde fue nuevamente declarado demente y liberado bajo el cuidado de su familia.

La liberación provocó indignación internacional y planteó serias dudas sobre el sistema de justicia penal japonés. A pesar de la gravedad de sus crímenes, Issei Sagawa nunca fue considerado penalmente responsable de sus acciones.

Issei Sagawa crimen japón francia.jpg

De criminal a celebridad

Tras su liberación, Issei Sagawa se convirtió en una figura pública controvertida en Japón. Escribió libros sobre sus experiencias, apareció en películas pornográficas y concedió entrevistas en las que hablaba abiertamente de sus crímenes. Su notoriedad alimentó la fascinación morbosa del público por su caso y generó críticas por la explotación de su crimen.

Es que en una de las entrevistas públicas que brindó a mediados de 2013 el criminal dijo que todavía tiene "los mismos deseos" de matar y devorar a otras mujeres. "Me gustan las mujeres elegantes", manifestó. "Me gusta la inteligencia y la belleza. Y cuando puedo ver todo eso en una persona, no puedo evitar preguntarme a qué sabrá". Issei Sagawa murió de neumonía el 24 de noviembre de 2022, a la edad de 73 años.