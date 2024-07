El abogado de los rugbiers franceses acusados de abuso anticipó que pedirá la prisión domiciliaria

Rafael Cúneo Libarona 2.jpg

Y ahí marcó un aspecto polémico de su perspectiva, porque el diálogo con la prensa empezó a transcurrir sobre la idea del consentimiento.

"La pareja viajó en coche junto a otra pareja. Llegaron al hotel, el jugador francés se olvidó la llave y baja a buscarla. Ella se quedó esperando en la puerta de la habitación hasta que él regreso. Son todos indicios de consentimiento", dijo Cúneo Libarona, quien también resaltó en reiteradas oportunidades que entre los acusados y la presunta víctima hay casi 20 años de diferencia -ella tiene 39 y ellos rondan los 20-.

Para ampliar su idea de que hubo un consentimiento para una relación sexual, el abogado se permitió marcar los parámetros que a su entender deberían considerarse.

Foto (4).jpg Oscar Jégou (21), cuando lo detuvieron en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Parto de la base de que no es no. Cuándo empieza el no es la pregunta. Si yo tengo 40 años y voy a la habitación de un chico después de que me ofreció 3 veces ir al baño de un boliche a tener sexo, y aparentemente el chico hacía maniobras obscenas en la recepción ¿subo a la habitación? ¿Entro con él? El no es no es en el boliche. Pero luego el contexto es importante".

Ante el escenario que dice tener ante sí Cúneo Libarona resumió: "Por ahora, lo único que tenemos es una señora de 40 años que se va, no llama a la policía y aparece un día y medio después y hace una denuncia de golpes" e insistió en que sus dos clientes "negaron rotundamente haber golpeado y negado la salida a la señora".

Y redobló su apuesta cuando afirmó veladamente: "Tengo una versión que contradice lo dicho por la denunciante pero por respeto no voy a explayarme".

Con todos esos elementos, sumado a que los dos rugbiers no se resistieron a la detención, el abogado cree que están dadas las circunstancias para pedir la prisión domiciliaria. "Hay muchsas maneras de asegurar una medida de restricción menos invasiva que la cárcel. No vemos por qué habría un obstáculo a que se les niegue una prisión domiciliaria", admitió.

Los acusados esperarán a conocer los estudios para declarar

Luego de tomar contacto con el expediente y con las decisiones de la fiscalía de Delitos Sexuales que entiende en la causa, que comanda Cecilia Bignert, el abogado de los rugbiers se mostró confiado en el trabajo de los investigadores mendocinos y dio por descontado que debieron hacer "un análisis toxicológico y esperamos los resultados".

Presumiblemente Cúneo Libarona y su equipo de abogados, asumirán como defensores este viernes y en ese momento sería notificados de los resultados de los análisis y estudios que se le practicaron a la mujer que denunció el abuso sexual.

"Los acusados no van a declarar mañana porque vamos a dar tiempo a que la fiscalía pueda realizar las actuaciones correspondientes y que en consecuencia ellos puedan responder pregunta por pregunta con un traductor público".

Pedirán las cámaras del hotel y citarán a los empleados a declarar

Siempre sosteniendo su hipótesis de que se trató de un encuentro sexual consentido, el abogado Cúneo Libarona aseguró que entre las medidas que pedirá como defensor de los rugbiers franceses, figura pedir los registros de las cámaras de seguridad del hotel Diplomatic en donde se alojó la selección francesa y a donde acudió la denunciante.

"Las cámaras del hotel son pruebas fílmicas que van a demostrar si la denunciante tenía lesiones, si caminaba tambaleando, hacia adónde se dirigía"marcó.

También ha propuesto que se cite a 3 empleados del personal interno del hotel, para que brinden información.

A eso sumarán inspecciones oculares y auditivas en el hotel de Ciudad. "Porque si existió esta escena de golpes, violaciones y rotura de ropa, quienes estaban en las habitaciones de al lado pueden haber oído algo", resaltó el letrado.

Video del momento en que salen los rugbiers franceses a Mendoza