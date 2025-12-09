Dos ciclistas murieron en diferentes accidentes en General Alvear y en Maipú

En pocos minutos llegó la Policía y una ambulancia, cuyos médicos constataron la muerte de Ávila en el lugar. Mientras, le hicieron un test de alcoholemia al conductor de la camioneta, cuyo resultado fue negativo.

Otro accidente con una víctima fatal

El otro accidente ocurrió alrededor de la 1.40 de este lunes, en calles Resplandor y Carril Viejo, de Maipú, donde encontraron en una acequia a un hombre que no reaccionaba. Casi al lado de él había una bicicleta.

accidente maipu El ciclista habría tenido un accidente en solitario y terminó dentro de una acequia. Foto: Gentileza

Varios llamados al 911 pidieron la asistencia de policías y de una ambulancia, quienes llegaron en pocos minutos. Los médicos del Servicio de Emergencia Coordinado confirmaron su muerte como consecuencia de un golpe severo en la cabeza y otro en el pecho.

La Policía identificó a la víctima del accidente como Marcos Javier Mamaní, de 23 años. Además, no detectaron la intervención de terceros en el hecho.