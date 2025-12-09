Dos hombres murieron en las últimas horas en accidentes diferentes ocurridos en General Alvear y otro en Maipú. Las dos víctimas fatales circulaban en bicicleta: una de ellas fue atropellada por una camioneta, mientras que la otra cayó a una acequia donde fue encontrado sin vida como consecuencia de los golpes.
Dos ciclistas murieron en diferentes accidentes en General Alvear y en Maipú
En el accidente ocurrido en General Alvear el ciclista fue atropellado por el conductor de una camioneta. En el otro hecho la víctima cayó sola en una acequia
El primer accidente ocurrió pasadas las 21 del domingo en la ruta 188, entre calles 16 y 18 en Bowen, General Alvear, por donde Néstor Ávila, de 38 años, intentó cruzar la ruta a pie mientras llevaba a su lado una bicicleta.
Según indicaron algunos testigos, una camioneta Ford Ranger al mando de un hombre de 30 años circulaba hacia el este hasta que atropelló al ciclista.
En pocos minutos llegó la Policía y una ambulancia, cuyos médicos constataron la muerte de Ávila en el lugar. Mientras, le hicieron un test de alcoholemia al conductor de la camioneta, cuyo resultado fue negativo.
Otro accidente con una víctima fatal
El otro accidente ocurrió alrededor de la 1.40 de este lunes, en calles Resplandor y Carril Viejo, de Maipú, donde encontraron en una acequia a un hombre que no reaccionaba. Casi al lado de él había una bicicleta.
Varios llamados al 911 pidieron la asistencia de policías y de una ambulancia, quienes llegaron en pocos minutos. Los médicos del Servicio de Emergencia Coordinado confirmaron su muerte como consecuencia de un golpe severo en la cabeza y otro en el pecho.
La Policía identificó a la víctima del accidente como Marcos Javier Mamaní, de 23 años. Además, no detectaron la intervención de terceros en el hecho.