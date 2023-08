Diálogos de una narcobanda liderada por un farmacéutico y un bioquímico: "Te voy a dar merca"

narcobanda 2.jpg Los elementos secuestradas a la banda de narcotráfico en Mendoza.

En los primeros días de marzo pasado se realizaron una batería de allanamientos en distintas propiedades de los sindicados, incluida la farmacia Salta -propiedad de Mónaco-, donde se incautaron casi 19 kilos de cocaína, plantas y semillas de cannabis, armas de fuego, tres vehículos, caso $500.000, 17 mil dólares y precursores químicos como fenolftaleína, lidocaína, cafeína, ácido clorhídrico y otras sustancias que están siendo analizadas.

Estos últimos elementos son claves ya que además de estar imputados por varios delitos de la Ley de Estupefacientes, la Fiscalía Federal ahondara con pericias químicas si estos medicamentos eran peligrosos para la salud de los consumidores, lo que podría generar una nueva acusación. En particular, se realizarán estudios sobre la xilozina, un fármaco para animales conocido como "droga zombie" ya que deja graves heridas en la piel.

Confirmaron el procesamiento

En los últimos días, varios de los acusados recurrieron a una segunda instancia judicial en busca de su libertad.

El farmacéutico Mónaco dijo que no tenía relación con la banda y que el bioquímico Brizuela abusó de su confianza para utilizar las instalaciones de su farmacia. A su vez, este último argumentó que no está claro en la acusación el rol que cumplió en la narcobanda. César Reta explicó que la droga que se halló no estaba en un domicilio donde reside, por lo que no sabía de su existencia. En tanto que Carlos Defelippe y su esposa plantearon que las pruebas en su contra no son concluyentes.

narcobanda 3.jpg Los elementos secuestradas a la banda de narcotráfico en Mendoza.

Lo cierto es que la Cámara de Apelaciones de Mendoza rechazó todos los recursos y confirmó el procesamiento con prisión preventiva y embargo de $1.700.000 para los sospechosos.

Los camaristas explicaron que arriesgan altas penas de prisión en caso de ser condenados y además se basaron en distintas pruebas, como las escuchas telefónicas donde algunos de los procesados decían "Me pidieron una de las cositas" o "Ahí te voy a convidar merca para que veas lo que es".

De esta forma, todos los integrantes de la presunta narcobanda continuarán alojados en la cárcel, excepto el joven Marcos Defelippe que ya había obtenido el beneficio del arresto domiciliario.