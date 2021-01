Ese mismo día, 19 de enero, les contaron a sus padres lo que había pasado al llegar al lugar, y les avisaron que iban a quedarse en un camping llamado Lago Hermoso, ubicado entre Villa La Angostura y San Martín de los Andes.

Pero desde ese momento no supieron nada más de ellas, y la última hora de conexión de una de las chicas es a las 15.40 de ese día.

Con el correr de las horas los padres de las amigas comenzaron a preocuparse. Se contactaron entre ellos y todos tenían la misma información y ninguna comunicación nueva de las chicas, quienes se conocen hace tiempo por obras de caridad que realizan en un centro comunitario de Luján.

"Son chicas mayores de edad. Lo único que les pedimos fue que avisaran donde llegaban, y así lo hacían y nos mandaban fotos de los lugares donde estaban, y hasta la ubicación. Ellas saben que somos padres presentes", explicó Rosa Ana, mamá de Jazmín.

Se comunicaron con la Policía de Villa La Angostura, y les aportaron todos los datos posibles de las chicas, pero si bien están alertas, les indicaron que si no hay denuncia no podrían empezar la búsqueda.

Luego que los padres publicaran por las redes sociales la búsqueda de sus hijas, les llegaron infinidad de mensajes. Muchos de ellos de gente de la zona, que les aseguró que hay muchos lugares donde no hay señal de celular, y que las chicas deben estar bien.

Una de las posibilidades que manejan es justamente esa, que estén en un camping donde no hay señal, pero de todas formas les parece extraño que a tres días de no comunicarse no se trasladen unos kilómetros hasta tener señal para avisar que están bien.

Por eso, si hasta esta tarde no saben nada de ellas, decidieron viajar hacia el Sur y tratar de hacer el mismo recorrido que hicieron ellas hasta encontrarlas.